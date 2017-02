Murió el ex cuñado de Macri que lo había denunciado por las escuchas ilegales

Néstor Leonardo, el ex cuñado del presidente Mauricio Macri quien impulsó la causa de las escuchas ilegales en su contra cuando era jefe de Gobierno porteño, murió hoy según informó su abogado, Luis Conde.



"Estoy en duelo, ya hablaré en su momento", dijo el abogado al ser consultado por esta agencia sobre el deceso de Leonardo, sin dar detalles sobre las circunstancias de la muerte.



Leonardo era el marido de Sandra Macri, la hermana menor del presidente que falleció en 2014, a los 53 años, luego de transitar una larga enfermedad.



Leonardo era parapsicólogo -Sandra lo conoció por amigos- y resultó una de las víctimas de la causa de las escuchas por la que estuvo procesado Macri.



Pero en esa causa Macri fue sobreseído apenas después de asumir como presidente por el juez federal Sebastián Casanello y la Cámara Federal confirmó esa decisión, pese al reclamo de su cuñado para que siguiera siendo investigado.



En la causa, Franco Macri, padre de Mauricio y Sandra, había explicado que él fue quien mandó investigar a Leonardo porque estaba preocupado de la relación que había iniciado su hija.



Esperan en tanto el juicio oral el ex jefe de la Policía Metropolitana Jorge "Fino" Palacios; el presunto espía-policía Ciro James y el ex ministro de Educación porteño Mariano Narodowski, entre otros.