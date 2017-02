Familias piden "por una ley provincial de dislexia"

Relevamientos indican que uno de cada 10 alumnos tiene algún trastorno que le impide aprender lo que enseña el maestro o el profesor que cada día se para al frente del aula. Una de esas llamadas dificultades específicas del aprendizaje (DEA) es la dislexia, a la que se le atribuye el primer lugar en la lista de causas de fracaso escolar. El Congreso nacional aprobó ley que garantiza el derecho de esos chicos y adolescentes a la educación y el acceso al diagnóstico y el tratamiento oportunos.



En la provincia de Entre Ríos, familias piden la adhesión a esa norma nacional. El proyecto fue presentado en la Comisión de Salud de la Cámara Baja entrerriana, y están "a la espera" de ser convocados por los legisladores para conocer el avance de la iniciativa. Elonce TV dialogó con María Cardozo, Liliana Pereyra y María Maccarrone, de una agrupación de madres de chicos con dislexia.



"La dislexia es una condición con la que nacen algunas personas, es de carácter hereditaria. La detección temprana de los niños en riesgo, la formación docente, que los niños que tengan alguna dificultad en el aprendizaje, cuenten con acompañamiento durante toda la trayectoria escolar y que las obras sociales reconozcan los tratamientos, son aspectos de la ley nacional sumamente importantes", aseguraron, acotando que buscan que la provincia se adhiera a esa norma.



A su vez recomendaron, a partir de sus experiencias personales que "las familias se contacten con un profesional" cuando observen algún signo de alarma en sus niños.



A juicio de esta organización de madres, "la formación docente es muy importante, porque a los docentes les va a ser más sencillo detectar los casos, si cuentan con capacitación al respecto".



Quienes deseen contactarse con la organización, cuentan con una página en Facebook que se denomina Dislexia Entre Ríos.



¿Qué es la dislexia?



No es una discapacidad sino una dificultad específica que debe ser reconocida antes del ingreso a 1er. grado. Su origen no es un problema emocional, es una falta de habilidad a nivel fonológico y sintáctico de la lengua. Es una dificultad en la conversión grafema-fonema (letra-sonido) de manera dinámica, para alcanzar la precisión y velocidad en la lectura que permite acceder a la comprensión lectora.



La dislexia no tratada adecuadamente está en la base de un círculo vicioso que hace que un problema que inicialmente podría estar limitado a la adquisición de la lengua escrita se transforme progresivamente en un problema que invade la vida entera del disléxico.