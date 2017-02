Dos aerolíneas de bajo costo avanzan en la posibilidad de operar en Entre Ríos

¿Qué es una compañía "low cost" (bajo costo)?

Los permisos

Las empresas

Cinco nuevas compañías aéreas "low cost" (bajo costo) comenzarán a operar en el país. Se trata de Alas del Sur, American Jet, Andes, Avian y Flybondi. La Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) aprobó 135 rutas aéreas locales e internacionales.Según se informó, dentro de una semana el Ministerio de Transporte dará la aprobación final para que las rutas comiencen oficialmente a explotarse.Mientras tanto, dentro de los próximos 180 días, las empresas deberán acreditar su capacidad técnica y su flota, condición necesaria para poder operar.En Entre Ríos,. Los recorridos serían los siguientes (ida y vuelta):Avian: Buenos Aires-Concordia-Paso de los Libres-Buenos AiresBuenos Aires-Concordia-Paraná-Buenos AiresFly Bondi: Buenos-Aires ParanáLa frase "low cost" no se refiere a los precios más económicos que se pagan, sino a que los costos de la aerolínea son más bajos que los habituales.El personal generalmente trabaja bajo contratos con menores sueldos que en las aerolíneas tradicionales y trabajan el vuelo "ida y vuelta", lo que elimina las costosas estadías en hoteles. Además, los pasajeros pagan extra por todo, como el equipaje o las comidas de abordo.El combustible es uno de los mayores costos, por lo que para reducir su utilización, se trata de que el avión vuele lo más liviano posible. Los asientos son cada vez más livianos y pequeños, los carros de la comida fueron reemplazados por unos más pequeños y de menor peso.Las aerolíneas low cost vuelan un sólo modelo de avión, lo que significa que los pilotos, azafatas, ingenieros, mecánicos y personal de operaciones no requieren de entrenamientos diferentes para cada nave.American Jet, obtuvo 13 permisos y tendrá su cabecera en la ciudad de Neuquén, mientras que Alas del Sur, con 21 autorizaciones, operará desde Córdoba.Andes consiguió 7 rutas y tendrá base en Buenos Aires aunque la Administración Nacional de la Aviación Civil (ANAC) decidirá si lo hace desde el Aeropuerto Jorge Newbery o desde el Aeropuerto Ministro Pistarini (Ezeiza).Avian se quedó con 16 rutas y también tendrá cabecera en Buenos Aires, aunque incorporará destinos que hasta ahora no están servidos como Tandil, Sunchales, Reconquista (Santa Fe), Paraná, Concordia y Villa María (Córdoba).FlyBondi, con 78 autorizaciones, es la única que operará rutas con cabeceras en distintas ciudades como Buenos Aires, Córdoba, Salta, Rosario y Mendoza, San Carlos de Bariloche y Puerto Iguazú. Esta empresa solicitó operar la cabecera porteña desde la Base Aérea de El Palomar pero esto aun no fue aprobado debido a que falta que defina con qué empresa atenderá los servicios de rampa y mantenimiento. Una de las rutas es Buenos Aires-Paraná y viceversa.Una empresa perteneciente al grupo "Vía Bariloche", fundada en 1984 y donde tuvo sus primeros vuelos como un "taxi aéreo" y luego se dedicó al traslado de pasajeros que trabajan en la industria petrolera y minera.A partir del año 2008, el Gobierno de Neuquén le dio a esta empresa de capitales argentinos el permiso para volar por el espacio aéreo de la provincia y así realiza la ruta a San Martín de los AndesDentro de la actividad de transporte, trasladó personal de la empresa La Alumbrera desde San Miguel de Tucumán hacia Campo Arena, en la provincia de Catamarca.De los pedidos por permisos de rutas aéreas, American Jet solicitó viajar por la Patagonia hasta El Calafate y desde ahí a modo de corredor hacia Punta Arenas (Chile).A nivel internacional, la empresa busca explotar los tramos hacia Temuco, Porto Alegre (Brasil), Asunción del Paraguay y Santa Cruz de la Sierra (Bolivia).En la web de American Jet, la empresa indica que posee actualmente una flota con siete aviones, uno de ellos para 44 pasajeros, y dos helicópteros.Entre sus clientes más destacados se encuentran las siguientes empresas: Furlong Fox, Panamerican Energy, Ledesma, Macro, Emgasud, Camuzzi Gas del Sur, YPF, Archer (DLS), Quilmes, Total, Skanska, Tecpetrol, Shell, Petróleum, San Antonio, Novobra, Cerro Vanguardia, Madalena Energy, Minera Alumbrera, Mosaic, Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, Alvear Palace Hotel, Chevron, Dakar, Exxon.Esta empresa tiene, entre las cinco, uno de los planes de acción más ambiciosos como ofertante al transporte aéreo de bajo costo en Argentina.De capitales argentinos, pero con fuerte apoyo de empresarios chinos, esta firma busca lanzarse al mercado con tres aviones exclusivamente para el mercado interno y tres aeronaves para vuelos internacionales.Para 2017 la empresa contará con tres Airbus 320 y para 2022 la flota se ampliaría a doce, en lo que tiene que ver para el cabotaje y regionales (San Pablo, Río de Janeiro y Santiago de Chile).Mientras que para el sector internacional comenzarán con tres Boeing 777 y en 2022 aspiran a contar con otras cinco aeronaves iguales para volar a Miami, Madrid, Shanghai y Fuzhou.Miembros del sector indican que además de este servicio, el transporte de carga será otro de los máximos anhelos de los empresarios que tendrían para explotar con una suma de capital inicial que ascendería a los 100 millones de dólares.La firma con base operativa en la provincia de Salta, Aeropuerto Internacional Martín Miguel de Güemes, fue creada en el año 2005 luego de la demanda de la región por transporte aéreo que escaseaba entre la provincia norteña y Buenos Aires.La flota de Andes, se compone de cuatro aeronaves McDonnell Douglas MD 83 producidos entre 1988 y 1991.Su plan de acción incluye la asociación con la empresa irlandesa Ryanair, del grupo Irelandia Airlines.Uno de los fundadores de la firma europea, Declan Ryan, mantuvo reuniones con directivos de Andes, a cargo de Rafael Cornejo Solá, para avanzar en una posible asociación, que comenzaría a operar a mediados de 2017, según publicó el diario El Tribuno.Ryanair es la principal aerolínea de Europa que ofrece pasajes más económicos que sus competidores y tiene a la marca Viva, en México y en Colombia, como subsidiarias.Entre las empresas, firmas o personalidades que trabajó la empresa se encuentran: La Asociación de Fútbol Argentino, Organización del Dakar 2014, FIFA World Cup Brasil 2014, Copa América Chile 2015, Club Atlético Boca Juniors, Club Atlético San Lorenzo de Almagro, Racing Club, Club Med y Soulmax. Artistas como Prince Royce, Paul McCartney, Carlos Vives, Foo Fighters y Madonna.La línea aérea de bandera colombiana busca desembarcar en Argentina y comenzará a operar vuelos regulares y chárter en el territorio nacional en el primer trimestre de 2017 cuando reciba las primeras aeronaves ATR 72-6003, en un plan que se expandiría a doce aviones para enero de 2018.Avian Líneas Aéreas solicitó rutas para volar desde Buenos Aires a Santa Fe, Rosario, Viedma, Puerto Madryn, San Luis, Río Cuarto, Bahía Blanca, Tandil y Concordia, entre otros destinos de cabotaje, y para vincular Aeroparque con Montevideo y Porto Alegre, en el plano internacional.El 15 de marzo sería la fecha de "bautismo" y espera aumentar las frecuencias desde 35 a 149 el año próximo.La nueva compañía tiene pensado realizar sus operaciones con aeronaves ATR, un avión comercial regional de propulsión de dos motores turbohélice fabricado en Francia e Italia.Su base operativa, como proponen las otras firmas competidoras, sería en Córdoba y se especula que a los destinos anteriormente enumerados se le sumen Mendoza y Córdoba desde Lima, Viedma, Comodoro Rivadavia, Concordia y Sunchales.Otro de los proyectos aéreos que tiene por propósito viajar para 2020 a 40 destinos, con el apoyo de diferentes CEO de empresas de "bajo costo" del mundo.El CEO de la compañía es Julian Cook, con su socio Gastón Parisier, y que cuentan con el apoyo de empresas como Ryanair, Air Canada y otros inversores.Además de los 40 destinos, existe el deseo llegar a 34 a nivel regional, con una flota de 25 aeronaves y una inversión de 75 millones de dólares.Los puntos donde llegaría esta aerolínea serían Puerto Iguazú, Córdoba, Bariloche, Mendoza, Resistencia, Salta, Neuquén, Tucumán, Ushuaia, El Calafate, Comodoro Rivadavia y Río GallegosEsta empresa cuenta con la intención de transportar a sus pasajeros con 6 aviones, podrían ser Airbus 320 (de 180 asientos) o Boeing 737-800 (de 189 asientos).El empresario suizo Julian Cook, quien comanda el proyecto, señaló a Télam que, desde el momento en que se difundió la llegada de la compañía, "en sólo dos semanas recibimos más de 2.000 solicitudes de trabajo, de los cuales unos 300 son de pilotos".La empresa contará con alrededor de 1.500 empleados, aunque empezarán con 200, que serán 400 para fines de 2017 y proyectan que en los próximos cinco años se llegue a la cifra de 1.500 empleados, a lo que suman 20.000 puestos de trabajos indirectos que se generarían.La inversión estimada es de 75 millones de dólares. Se mencionan como posibles socios argentinos a Juan Ball, director de LJ Capital Group; Richard Gluzman, vicepresidente del Banco Supervielle y Nicolás Piacentino, ex directivo de YPF.Las rutas a solicitar en audiencia serian Iguazú, Córdoba, Mendoza, Bariloche, Salta, Neuquén, Tucumán, Ushuaia, El Calafate, Comodoro Rivadavia, Resistencia y Río Gallegos. Las mismas que hoy operan Aerolíneas/Austral y LATAM.