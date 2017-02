Importantes pérdidas en granja avícola de Colonia Elía tras la tormenta

Si bien el primer impacto conocido fue el que se vivió en las zonas urbanizadas, el temporal del domingo no sólo afectó a la ciudad de Concepción del Uruguay, sino también a la zona rural. En Colonia Oficial Nº 6, sobre Ruta J, a unos dos kilómetros al este de peaje Colonia Elía, una granja de pollos, propiedad de Juan Rampoldi, sufrió pérdidas totales donde unos 3.000 pollos terminaron ahogados.Los más de 200 milímetros que cayeron en pocas horas en toda la zona, provocaron el anegamiento de un cañadón cercano que se desbordó y provocó la inundación en la zona del crianza.Además, frente a Escuela Nº 50 "La Gaceta de Buenos Aires" a 300 metros de esta granja, una vivienda se inundó con más de medio metro de agua y sus propietarios perdieron todo.En la misma zona la Ruta Provincial 42 tiene tramos de extremo peligro donde los alcantarillados cedieron y dejaron los caños de hormigón al descubierto y diseminados por el lugar.Al norte de Concepción, el balneario Ruinas del Viejo Molino, fue cubierto por el agua en su totalidad y los daños fueron cuantiosos para la familia Gradizuela que explota y vive en el lugar. El arroyo Molino desapareció bajo un verdadero mar que, en algunos tramos, desbordó hacia la Autovía Artigas y obligó a Gendarmería a instalar puestos de alerta para que los conductores disminuyeran la velocidad y así evitar accidentes."La lechería sufrió mucho, hay una caída del 30 por ciento en la producción de los tambos por efecto de las lluvias", explicó a la agenciael dirigente. "Las lluvias fueron muy perjudiciales para las zonas bajas, la ganadería y la cosecha gruesa que quedó muy dañada, y a esto hay que sumarle el daño a los caminos de la producción que están intransitables", puntualizó.El presidente de la Sociedad Rural de Gualeguaychú, Raúl Sobredo, coincidió en el diagnóstico al evaluar que los daños "van a provocar un gran retraso en la ganadería", dado que "los novillos están afuera de las pasturas y se pierde el verdeo para los tambos", explicó. "Esto nos va a retrasar, hay zonas entre Colonía Elía y Concepción del Uruguay donde la lluvia alcanzó los 350 milímetros", detalló Sobredo.Respecto a la situación de las rutas y caminos zonales remarcó que "estaban muy mal y ahora están peor".En sentido contrario, el gerente de la Bolsa de Cereales de Entre Ríos, Miguel Pacheco señaló que la caída de agua "ha sido beneficiosa" y que "en general no traerá problemas". Pacheco sostuvo que desde la entidad "no tenemos estimaciones sobre el impacto que va a tener la lluvia caída en la economía".