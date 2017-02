"Yo me muevo por vos": Concientización en el día de las Cardiopatías Congénitas

Las cardiopatías congénitas son aún un tema en el que existe gran desconocimiento y es por ello que se hace necesario que exista un día como el 14 de febrero, para hacer visible la situación de miles de familias en el mundo, que se enfrentan a la situación de tener un hijo con un defecto cardíaco congénito. El tratamiento de estos niños es prolongado y costoso tanto para la familia como para la sociedad.



El diagnóstico precoz ayuda en la calidad de vida. Así lo mostraron familias de niños que padecen esta enfermedad, en el marco de las caminatas organizadas por la Fundación por las Cardiopatías Congénitas, este martes, en la Costanera de Paraná, con el objetivo de informar sobre la enfermedad.





Se realizó bajo el lema "Yo me muevo por vos".



"Caminamos por los que no pueden hacerlo" dijo la mamá de un niño con esta patología.



Raúl Schumacher, dijo a Elonce TV que se busca "crear conciencia de las cardiopatías congénitas, "que se pueden detectar en el embarazo. La detección precoz aumenta las posibilidades de vida de los niños".



Su pareja, Romina Borgetto, contó su experiencia: "Fue muy duro al principio, primero fue un shock, no lo esperaba, fui muy sana, deportista, tuve un embarazo formidable. Sin embargo a la semana de vida de mi niño nos enteramos de todo lo que tenía. Queremos concientizar que no sólo atravesando un embarazo de riesgo, se puede dar esta enfermedad. Nuestro hijo era propenso a muerte súbita; sobrevivió y hoy está con nosotros, la remamos y seguimos adelante. A esto lo hacemos por ellos", aseveró.



Por su parte, Lorena, mamá de Daniel, aseguró: "Mi hijo tiene tetralogía de fallot. Fue operado a los nueve meses de vida y hoy, a sus ocho años, le seguimos dando batalla a futuras nuevas cirugías".



La tetralogía de fallot, incluida dentro del grupo de cardiopatías congénitas, es el estrechamiento de la válvula pulmonar y de la arteria pulmonar principal. Esta afección también se llama estenosis pulmonar. La válvula aórtica, que se abre hacia la aorta, es más grande de lo normal y parece abrirse desde ambos ventrículos, y no solamente desde el ventrículo izquierdo, como en un corazón normal.



Algunos datos fundamentales a tener en cuenta



Cabe destacar que el Día Internacional de las Cardiopatías Congénitas se conmemora desde hace seis años por iniciativa de un grupo de profesionales europeos, cuyo objetivo es sensibilizar a la comunidad sobre esta problemática que definen como "enfermedades del corazón que están presentes desde antes del nacimiento".



Al respecto, vale decir, que las asociaciones científicas y profesionales relacionadas a esta problemática expresan que no existe una causa única y definida sobre el origen de esta problemática, pero todos coinciden en aconsejar a las futuras mamás en llevar una vida sana como herramienta indispensable para evitarlas.



En esa línea se hace hincapié en que una vida sana es la búsqueda que todos los ciudadanos deben tener como meta y en ese contexto, la actividad física, ambientes cuidados o ecoambientes, hidratación, alimentación adecuada, consultas e información oportuna constituyen, entre otros, los pilares fundamentales para este logro.



Las cardiopatías congénitas requieren de este marco de vida sana, pero teniendo limitaciones en aspectos de la actividad física, pudiendo instalar esta práctica desde un orden recreativo psicoemocional, y con los cuidados y controles necesarios, la niñez por naturaleza se expresa motrizmente y sus familias y la sociedad deben estar preparadas para acompañarlos. Elonce.com.