Denuncias contra Carrasco: "Viajarán testigos de Paraná a aportar a la causa"

habló este martes con la periodista de la agencia Paco Urondo, María Brun Lubatti, que explicó los motivos de la acusación colectiva por "abuso sexual con acceso carnal" que realizaran jóvenes contra el ex panelista de 678, el periodista paranaense Lucas Carrasco. También conocimos el testimonio de Sofía O., de 25 años que denunció que en febrero de 2013, cuando militaba para La Cámpora, fue víctima de una violación por parte de Carrasco.y pidió que quien pueda aportar a esta causa de denuncia colectiva, se comunique con ellas, que "queremos vencer esta violencia machista".En mayo de 2016, Lucía denunció públicamente a Carrasco en sus redes sociales tras haber sufrido distintos tipos de violencia de género. A raíz de su testimonio, muchas mujeres se pusieron en contacto con ella para compartir experiencias similares de abuso, privación ilegítima de la libertad y violaciones por parte del periodista.Hoy son cuatro las denunciantes ante el poder judicial y muchas más las sobrevivientes que se sumaron a organizarse por una lucha gigantesca en contra de la violencia machista practicada sistemáticamente por Lucas Carrasco."En 2016 asistí a un festival que se hizo en Capital Federal en relación a abusos en el marco del rock, fui a acompañar; nunca me imaginé lo que iba a suceder después o que iba a terminar denunciando a esta persona. No obstante, muchas de las historias que se conocieron y el vínculo que se generó de compañerismo con esas `sobrevivientes`, es lo que me inspiró a mí a contar mi historia. Me ofrecieron su espacio para que pueda hablar de lo que me había sucedido con Carrasco", comenzó relatando a, la joven que tiene 21 años.Al mismo tiempo aseveró que "a partir de que publiqué mi situación en las redes sociales, más mujeres empezaron a contactarse conmigo para contarme historias similares, que me hicieron dar cuenta del modo de operar de él, que era el mismo en todos los casos. De esas mujeres que se contactaron, fueron cuatro las que fuimos a denunciar a la Unidad Fiscal especializada en Violencia contra la Mujer que depende del Ministerio Público Fiscal".Acotó que "hay muchas mujeres que si bien aún no han realizado su denuncia están en proceso de hacerla, y se han sumado a contar sus testimonios a nosotros, en las redes sociales".A juicio de la joven "se ha logrado jerarquizar el poder de la palabra de las mujeres que denuncian abuso sexual y violencia de género, que es válida y creíble".Lucía considera que "debe haber más víctimas", y acota: "Incluso hay testigos que hoy están en Paraná y que van a viajar a Buenos Aires a dar testimonio para aportar a la causa".Pidió en ese sentido que "aquéllas mujeres que se sientan interpeladas a denunciar, que sepan que se van a sentir acompañadas, que hay un colectivo que podemos vencer esta violencia machista".