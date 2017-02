Denuncia contra Carrasco: "En cada uno de los actos exprimió su cuota de poder"

Policiales Lucas Carrasco fue denunciado por presuntos abusos sexuales

Sofía O., tiene 25 años y denunció que en febrero de 2013, cuando militaba para La Cámpora, fue víctima de una violación por parte del periodista paranaense Lucas Carrasco. La joven dio detalles de cómo conoció al comunicador y cómo fue el ataque. Según comentó la joven al programaque conduce Nicolás Blanco, tras conocerse el testimonio de otra joven en las redes sociales fueron varias las mujeres que se animaron a relatar las situaciones de abuso y decidieron ir juntas a la Justicia.El periodista está acusado de ejercer, según la Ley 26.485, violencia sexual, física, psicológica y simbólica y cuatro jóvenes presentaron una denuncia colectiva por "abuso sexual con acceso carnal" que fue elevada a la Cámara del Crimen. El caso está a cargo del juez Nacional de Primera Instancia en lo Criminal de Instrucción Nº 5, Manuel de Campos, quien derivó la investigación en la Fiscalía Nº 26.Mencionó que ella militaba en La Cámpora, cuando sucedió el hecho: "A la noche llegué a mi casa y tenía un mensaje privado y una solicitud de amistad. El modo de operar era de insistir en horarios de la madrugada para ir a la casa, que nos iba a pagar el taxi. En un principio fue consentido, fui con la confianza de que esa persona no me iba a hacer daño, accedí a verlo. Todo fue consentido hasta el momento que dejó de serlo: tenía que medir mucho mis palabras, psicopateaba, decía que todas las militantes éramos histéricas, p...., ", relató la joven."En cada uno de los actos exprimió su cuota de poder. En ese momento él estaba en la `cresta de la ola`. Sí, el consumo de drogas y alcohol era increíble. Todos sus encuentros los planificó", puso relevancia en Aire de Todos, acotando que en su caso, "lo vio por única vez", aseveró la joven.Manifestó que luego él se comunicó con ella "tengo audios donde me pide perdón, me dijo que estaba borracho y drogado", manifestó Sofía respecto de lo ocurrido después del ataque. Acotó que Carrasco siguió insistiendo con verla, mencionándole siempre que estaba con gente famosa en su casa."Cuando salí de la casa, pensé que la única persona que quería ver era a mi mamá. No pensé en hacer la denuncia, en contárselo a nadie. Para mí había sido un mal momento, que ya iba a olvidar", mencionó."Hay varias de nosotras que éramos militantes, varias con las que se contactaba eran menores de edad y hay chicas que no saben si quieren denunciar", señaló la joven, tras aunarse en la presentación ante la justicia. Dijo que a partir de comenzar a conocerse la situación "se viralizó inmediatamente", "entre las víctimas nos fuimos conociendo, viendo qué nos pasaba y qué queríamos hacer; qué cosas nos iban a sanar".Al mismo tiempo confió que después de la violencia que sufrió, "hay días que tengo `mis bajas y mis altas`. Cuando ocurrió, decidí no volver a mirar para atrás; luego, cuando me junté con estas chicas que habían vivido lo mismo que yo, que al callarme, no estaba siendo consecuente con lo que pienso, ni con lo que milito, ni como me manejo. Hoy me encuentran muy fuerte, queriendo dar la lucha con el resto de mis compañeras hasta el final, hasta que se repare el daño que se causó".Para comunicarse con las denunciantes, Sofía invitó a escribir a yodenunciaoalucascarrasco@gmail.com