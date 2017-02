Publicó la foto de una perra y logró un emotivo reencuentro

Gerardo caminaba el domingo a tomar un colectivo en Comodoro Rivadavia (Chubut) para comenzar con su jornada laboral, cuando encontró una perra que lo acompañó y se quedó jugando con él mientras esperaba la salida de la línea 5, en el barrio Abel Amaya.



La compañía que le brindó el animal, motivó a que le tomara una fotografía y lo publicara en Facebook con la frase "Te acompaña a tomar el bondi". Hasta el momento todo era normal, un día más, hasta que recibió un mensaje de su prima Vanesa: "Hace 3 años vivíamos en Chile y Constituyentes y perdimos nuestra perra, la buscamos por todos lados y no la encontramos, me parece que es la de la foto que publicaste".



Después de unas horas, Vanesa fue a la casa de Gerardo y comprobó lo que pensaba. Era "Imun", la mascota que había perdido hace tres años, según diario Patagónico.



Una serie de eventos y coincidencias, además de la ayuda de las redes sociales, logró concretar un reencuentro en un domingo que no fue uno más para los involucrados.