Le incendiaron el auto a un reconocido jugador de River

Gonzalo Pity Martínez, volante ofensivo de River, se despertó durante la madrugada y descubrió que su vehículo se estaba incendiando."Parece que el incendio de su vehículo fue intencional", sostuvo el portero de donde reside el ex Huracán, en diálogo con Radio Rivadavia. Si bien la policía recién ha comenzado las investigaciones, hay indicios que muestran que no habría sido una falla técnica del auto la que provocó el fuego. Además, hace unos días, había realizado denuncias por amenazas.Todo sucedió en su morada, ubicada en Echeverría al 5400 (Parque Chas). "A veces lo guarda, pero en esta oportunidad lo dejó en la calle. Me tocaron el timbre, y cuando levanté la persiana vi el humo", sostuvo el encargado.Mientras todo esto sucede, Pity Martínez (llegó a la práctica junto a un compañero) intenta focalizarse en lo que respecta a lo futbolístico, debido a que el viernes el Millonario viajará al Bicentenario de San Juan para enfrentarse a San Martín. El encuentro comenzará a las 22 y televisará ESPN 2.Cabe recordar, que es uno de los futbolistas más resistidos por la hinchada del Millonario.