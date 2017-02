Cayeron más de 240mm en cuatro días y el río tapó las playas de Gualeguaychú

Sociedad Turistas y pobladores aislados en Ñandubaysal por el desborde de un arroyo

La lluvia caída, en lo que va del año, se acercó a los 500 milímetros, una marca no habitual y que no había sido pronosticada. En Gualeguaychú, luego de cuatro días de lluvia incesante,Desde el viernes a la tarde que. Fueron cuatro días de intensa e incesante lluvia sobre la cuenca del río que trajo sus consecuencias.En enero y febrero han caído en la ciudad casi 500 milímetros y el río no paró de crecer durante las últimas 48 horas.Desde el área de Defensa Civil Municipal, a cargo de Daniel Hernández, explicaron que; es decir que el parque Unzué se vio afectado, al igual que el camino de la Península.Además, el avance del agua afectó la zona del Balneario Norte, la Playa del Puente y las áreas privadas.Al respecto, Hernández explicó que pasando los 2.50 metros en puerto local, comienza a ingresar agua a la playa del puente como al balneario municipal.De todas maneras, explicó que llovió durante cuatro días seguidos con distinta intensidad en distintos puntos, "lo que nos hace bastante complejo hacer un cálculo y un pronóstico. Esperamos no tener evacuados de población urbana de residencia, esperamos no tener problemas en la zona del barrio Munilla y en las zonas bajas en general".Afortunadamente, el río Uruguay se encuentra bajo respecto al puerto local y puerto Boca. Con una diferencia de casi 70 centímetros, el agua comenzaría a escurrirse naturalmente.Hernández dijo que "la velocidad de desagüe es importante, y si bien está entrando agua rápido de la cuenca, también está saliendo rápido. De todos modos tenemos una crecida a nivel puerto de unos 2 centímetros por hora aproximadamente que no es crítico".Con la cantidad de lluvia que continuaba cayendo durante la tarde noche de ayer, el río crecía en promedio, dos centímetros por hora.En horas del mediodía el puerto local indicaba 3.16 metros; cerca de las 16 horas trepaba a los 3.40 metros y a las 20 la medida alcanzó los 3.44 metros.Para este verano se esperaba el fenómeno de La Niña, con lluvias normales a inferiores a lo normal. Finalmente, el cambio climático volvió a sorprender hasta a los especialistas y las lluvias en la zona han sido más que abundantes.Entre las complicaciones que generó este repunte, se encuentra el corte del tránsito hacia el balneario Ñandubaysal. Ayer se vio interrumpido por el desborde del arroyo La Capilla.En tanto, el pronóstico anuncia que hoy y mañana podría mejorar el tiempo, aunque las lluvias volverían a ser incesantes, el jueves, viernes, sábado y domingo.