El 60% de las denuncias por abuso son de niñas víctimas de padres y padrastros

La mayoría de los llamados para reportar violaciones desde el comienzo de la campaña "Hablemos de abuso sexual infantil" fueron por, siete de ellas resultaron embarazadas con apenas 13 y 14 años, y 25 conviven con alguna discapacidad, informó el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos."Es la primera estadística nacional; está informatizada y trabajamos con todos los organismos de protección del país, las fiscalías y las comisarías", dijo ala psicóloga y trabajadora social Eva Giberti, coordinadora del programa Las Víctimas contra las Violencias.El informe estadístico lo elaboró el organismo en base arecibidas desde el comienzo de la campaña que realiza desde el 19 de noviembre último conjuntamente con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef).Las estadísticas nacionales "reproducen lo que es conocido en cifras internacionales: entre el 75 y 80 por ciento de los casos, el abuso es, y", afirmó Giberti.Desde que se inició la campaña, el equipo que dirige Giberti recibió en el teléfono gratuitoun promedio de "", indica el informe oficial.

En el 40 por ciento de los casos, se trataba del padre

Para comunicarse

Los datos usados para la estadística incluyen los casos reportados a través de la línea 0800 y la 137 del programa Las Víctimas contra las Violencias, que atiende llamados sobre violencia familiar y/o sexual las 24 horas los 365 días del año."Entran todas las provincias y nosotros centralizamos desde la Ciudad de Buenos Aires. Cuando alguien de, por ejemplo, Tartagal, llama al 0800-222-1717, nosotros le informamos la dirección y el teléfono del organismo de protección de su localidad para que judicialice la intervención, y también avisamos y mandamos un acta con lo dicho por la persona que nos impuso de la situación", contó la psicóloga.Los datos corresponden a todo el país y son "prioritariamente de la provincia de Buenos Aires", agregó la especialista.El documento ministerial detalla que más de la mitad de esas. En el 40 por ciento de los casos, se trataba del padre."Hay adultos que llaman para contar que han pasado 20 años de su vida con ese secreto y ese silencio, que ahora tiene una escucha donde puede ser asesorado. En ese caso se le aconseja en los términos de la ley que estableció queOtros llamados son de "familiares cercanos o vecinos, a los que se les pide que se dirijan a los organismos de protección" de cada lugar."Esta campaña continúa, recordándole el número a la gente (el 0800-222-1717) para que se comunique con el equipo que atiende el teléfono asistido por abogados y psicólogos sociales", enfatizó Giberti.Además de la difusión de piezas audiovisuales y radiales, el sitio web www.argentina.gob.ar/abusosexualinfantil brinda información vinculada a la temática, consejos de prevención y protección, y datos sobre cómo reconocer este tipo de violencia.0800-222-1717Comunicate con la línea gratuita cualquier día, a cualquier hora, desde cualquier lugar del país.Te atenderán profesionales especializados.Podés comunicarte aunque no seas familiar.Los niños, niñas o adolescentes que son víctimas de este delito no suelen contar lo que les ocurrió.Sin embargo, si tienen cambios de conducta repentinos, pueden estar diciéndonos que les ha pasado algo.Algunos de estos cambios podrían ser:- enojos injustificados,- decaimiento,- desconexión con el medio social,- pesadillas o problemas para dormir,- ansiedad,- no quieren quedarse solos con una persona en particular.Para evaluar si hubo agresión o no, siempre debe participar un profesional, que puede ser el pediatra u otro especialista en el tema.El abuso sexual infantil es un delito que existe cuando:- un adulto utiliza a un niño, niña o adolescente para estimularse sexualmente;- un adulto estimula sexualmente a un niño, niña o adolescente; o un adulto utiliza a un niño, niña o adolescente para estimular sexualmente a otra persona.- Puede haber abuso sexual infantil aunque no haya acceso carnal.Cualquier niño, niña o adolescente puede ser víctima de abuso sexualPor lo general, los casos de abuso sexual infantil ocurren:- en la familia, víctima de un familiar directo o alguien cercano;- en la escuela;- por grooming -a través de Internet-.- Vergüenza- Temor a que no le crean- Temor a que lo estigmaticen- Temor a quedarse solo- Temor a la pérdida de afecto- Amenazas