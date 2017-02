Caminos de tierra están intransitables: Recomiendan circular por rutas

Sociedad La Autovía Artigas estuvo anegada a causas de las lluvias torrenciales

Vialidad provincial recomendó a quienes transiten por el territorio entrerriano lo hagan por rutas pavimentadas y caminos de ripio o broza, con las precauciones necesarias. Los caminos terciarnos (tierra) se encuentran intransitables. La costa del Uruguay fue la franja más afectada por las inclemencias del tiempo con una marca que superó los 200 mm.El Servicio Meteorológico Nacional SMN anuncia tormentas intensas con abundante caída de agua en cortos periodos de tiempo. Además advierte que puede haber "ocasional caída de granizo y ráfagas de vientos". Estas condiciones se mantendrán hasta los próximos días.Según los datos aportados por las distintas zonales del organismo provincia, este domingo a la tarde, hasta el momento la zona más perjudicada por las lluvias fue Concepción del Uruguay con marcas que superaron los 200 mm, con familias evacuadas y caminos cortados.En otros departamentos como Federal, Nogoya, Gualeguaychú, alcanzaron los 100 mm. En Paraná Campaña, Cerrito, Hernandarias, Paraná, Tabossi, Alcaraz y otros el registro alcanzó los 130 mm.El departamento Uruguay presentaba algunos cortes en tramos de la ruta provincial Nº 42 al norte sobre el arroyo Molino. A su vez, en la ruta "J" peaje con ruta 14 a ruta 42. Y la primera ruta mencionada a ruta 39.En Colón, en la zona de Villa Elisa informaron que está interrumpido el tránsito por el desborde de calzadas sumergibles en la zona de Colonia La Suiza, Aldea San Gregorio, Estación La Clarita, El resto del departamento los caminos secundarios se encuentran transitables pesados.Por otra parte, se conoció que cedió el camino viejo a Colón. También se produjo un corte en la Autovía Artigas (Ruta 14) en el kilómetro 114 debido al desborde de un arroyo.En La Paz los caminos de tierra se presentan intransitables por exceso de humedad, los de ripio transitable con precaución, se registra corte en desvió puente Pajas Blancas, camino ingreso a Puerto Algarrobo.Sobre San Salvador se presentaba un frente de tormenta en la zona de General Campos con lluvias leves a la tarde.En el departamento Diamante la lluvia hasta el momento alcanzaba los 60 mm. Se recomienda evitar los caminos de tierra, y algunos de broza también.En Federación, la zonal Chajarí destacó que los caminos están transitables con normalidad. En Colonia La Argentina llovieron 40 mm, en Colonia La Gloria, 50 mm, y en Los Conquistadores, 60 mm. No se registran mayores complicaciones.En Hernandarias el puente sobre el Arroyo Hernandarias no ha desbordado pero se recomienda circular con precaución.En el sur de la provincia, el acceso a Villa Paranacito se presenta transitable con precaución, en el segundo tramo de la obra en construcción, ya que se encuentra muy resbaladizo y la línea de colectivo suspende el servicio hasta nuevo aviso. La lluvia en esta zona y Ceibas alcanzó los 60 mm, mientras que en Islas 15 mm.Según se informó, el gobernador Gustavo Bordet monitorea de cerca la asistencia a los damnificados y la ayuda se instrumenta a través del Ministerio de Desarrollo Social de la provincia. De acuerdo a lo coordinado con las autoridades municipales, la ayuda provincial incluirá colchones, nylon, ropa, zapatillas y alimentos para atender a los vecinos que fueron afectados por las lluvias.En tanto, el equipo de trabajo del gobernador, monitorea además y en forma permanente, la situación en otros puntos de la provincia a fin de hacer una evaluación constante de cómo evoluciona el fenómeno climático y cuáles son sus consecuencias.De esa manera, desde la DPV se solicita tener presentes las medidas de seguridad al momento de transitar por rutas y caminos, en ese sentido, se sugiere el uso del cinturón de seguridad, no sobrepasar en lugares no permitidos, respetar las distancias, luces bajas encendidas, entre otras. Tener presente que las calzadas se encuentran resbaladizas y se pueden presentar espejos de agua.Norte: La Paz (70 mm); Federal (105), Concordia (70); Federación (10); Feliciano (40).Centro: Paraná (130 mm); Cerrito (125); Alcaraz (80); Villaguay (80 ), Nogoya (100), Rosario del Tala (70); San Salvador (90); Concepción del Uruguay (215), Colón (125).Sur: Victoria (80 mm); Gualeguay (50); Gualeguaychú (100); Islas del Ibicuy (60).Cabe recordar, que los datos aportados serán actualizados a medida que transcurran las horas del día.