Entre Ríos, la tercera provincia en la que más se donan órganos y tejidos

La provincia ocupa el tercer lugar a nivel nacional en la donación de órganos y tejidos, luego de Mendoza y Ciudad de Buenos Aires. En 2016 se realizaron 49 operativos, lo que representa un índice del 18.7 de acuerdo a la cantidad de habitantes. Esto se debe a la conjunción de los niveles de concientización de la gente y a la profesionalidad de los equipos de salud que trabajan en los operativos.



Los niveles de concientización logrados en Entre Ríos, sumado a la profesionalidad de los equipos que trabajan en los procedimientos, han permitido que estemos a la cabeza de la donación de órganos y tejidos a nivel nacional, con un registro total de 49 operativos en el 2016. El Ministerio de Salud provincial, a través del Centro Único Coordinador de Ablación e Implante (Cucaier), convoca a las personas que quieran ser parte de la base de datos, teniendo en cuenta que todos podemos ser potenciales donantes.



Indicadores provinciales



De acuerdo al índice de donantes por millón de habitantes, que en el 2016 llegó a 18.7, Entre Ríos ha mantenido a lo largo de las últimas dos décadas un liderazgo nacional en cuanto a la procuración de órganos y tejidos, según los datos oficiales del Sistema Nacional de Información de Procuración y Trasplante de la República Argentina (Sintra). En Ciudad de Buenos Aires el índice fue de 25.9, y en Mendoza de 20.5.



"Entre Ríos se destaca desde hace años en el contexto nacional por un trabajo que comenzó hace mucho tiempo, en un grupo pequeño de provincias que entendió tempranamente la importancia de la donación y el trasplante. Se trata del trabajo sostenido en dos áreas de máxima importancia: la médica, el sistema de salud, con capacitación y actualización permanentes; y también el área social, trabajando permanentemente por acercar conciencia a la comunidad con una buena comunicación, con acciones en conjunto con el sistema educativo, las ONGs, entre otros", señaló el jefe del departamento Cucaier de la jurisdicción Entre Ríos del Incucai, Raúl Rodríguez.



En el transcurso del año pasado, se desarrollaron 25 operativos multiorgánicos y 24 de tejidos (en la provincia sólo se realizan de córnea). Para hacer efectivos los procedimientos, el equipo del Cucaier se encuentra activo a través de la Red Entrerriana de Trasplantes, por medio de las seis unidades coordinadoras para donación de órganos y tejidos, las cuales funcionan en Paraná, Concepción del Uruguay, Concordia, Gualeguaychú, Colón, y Gualeguay.



Centros captadores de donantes de médula ósea



En cuanto a donación de médula ósea, se intensificó la concientización social sobre la necesidad de contar con voluntarios que sean ingresados en el Registro de Donantes del Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (Incucai).



En la provincia existen cinco centros captadores de donantes ubicados en Gualeguaychú (Banco Único de Sangre); Concepción del Uruguay (Hospital Justo José de Urquiza); Concordia (Hospital Delicia Concepción Masvernat); y Paraná (hospitales San Roque y San Martín). A ellos se suman los lugares donde se realizan habitualmente colectas de sangre denominadas postas, ubicadas en Rosario del Tala, Villaguay, Ramírez, Nogoyá, La Paz, Colón, y una pronta a inaugurarse en el Sanatorio Adventista del Plata.



Tratamiento de por vida



Los pacientes que son trasplantados deben seguir un tratamiento de por vida con medicación específica para evitar el rechazo del cuerpo al órgano implantado. En la provincia, a la fecha, son 120 pacientes sin cobertura atendidos por el Área Social, pertenecientes al Programa Incluir Salud, quien les provee los medicamentos inmunosupresores gratuitos, lo que representa una gran inversión que realiza el Estado nacional a través del Incucai y del Programa Nacional de Medicación Inmunosupresora.



Proyecciones



Durante el corriente año se inaugurará un ambicioso proyecto y, en un plazo mediato, se pondrá en funcionamiento otro más, ambos aprobados por el Incucai y con sede en el hospital San Martín.



Por un lado, se trata del Banco de Tejidos Oculares, el cual será el más moderno y único en su tipo en la región. Su objetivo es el de recibir las córneas provenientes de la donación para su evaluación y puesta a disposición de los centros de trasplante. Actualmente esta tarea debe ser delegada al Banco del Hospital Santa Lucía en Buenos Aires, con la consiguiente dilación en los tiempos y los costos que produce la operatividad.



Asimismo, el otro proyecto es el Laboratorio de Biología Molecular, que actualmente se encuentra en un 70 por ciento de ejecución de obra, y en los trámites de compra de equipamientos específicos. En este caso, esta iniciativa permitirá tipificar la sangre que se done para médula. En el país son sólo cinco laboratorios de este tipo que el Incucai está promoviendo.



En este sentido, Rodríguez destacó: "El Incucai lleva adelante una política regional para acercar la posibilidad del trasplante a la población que lo necesita. Desde ese punto de vista apoya y financia proyectos de máxima prioridad en cada región, como lo son el Banco de Tejidos Oculares (córneas) y el Laboratorio de Biología Molecular, que el Cucaier está llevando a cabo con sede en el hospital San Martín, una de las instituciones públicas de mayor trayectoria en el país. El beneficio no será sólo para Entre Ríos, sino que tendrá repercusión regional y nacional".



Capacitación



El Cucaier trabaja con distintas instituciones para capacitar a toda la sociedad sobre la importancia de ser donantes voluntarios. En 2016, a partir de los convenios firmados con el Consejo General de Educación, se capacitó a más de 700 educadores de diversos niveles en las departamentales de Chajarí, Villaguay, Concordia, Rosario del Tala, Paraná, Victoria y Diamante.



Además, se generan acciones con la Universidad Nacional de Entre Ríos y la Universidad Autónoma de Entre Ríos; la Cruz Roja; el Rotary Club; el Club de Leones; los Boyscouts; colegios de profesionales; y ONGs.



Quiénes pueden donar



La donación de órganos y tejidos sólo es posible cuando una persona fallece por muerte encefálica. Los órganos que pueden ser donados son: riñones, corazón, páncreas, hígado, pulmones, intestino y tejidos.



Para ingresar al registro de donación de órganos y tejidos, no existen requerimientos específicos más que realizar una expresión de voluntad. Cualquier persona puede ser potencial donante y, a su vez, cualquiera puede necesitar un trasplante. Bajo esta mirada solidaria, sólo es necesario ingresar al sitio web del Incucai ?www.incucai.gov.ar- y realizar el trámite en la pestaña de Registro.



De todos modos, si el paciente no realizó la intención de forma oficial, en caso de posibilidades de hacer una donación, la familia puede brindar el testimonio positivo que hubiera dejado en vida la persona.



Para ser donante de médula ósea, los interesados pueden dirigirse a cualquiera de los centros o postas de donación donde se les realizará la extracción de una unidad de sangre. Luego de llenar los formularios, se realiza un análisis y los datos genéticos quedan registrados en un Banco Mundial, para buscar las compatibilidades cuando se requiera.