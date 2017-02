Bajo la lluvia incesante, se realizó la quinta noche del Carnaval del País

Quinta noche con poco público

Las fechas que vienen

Febrero arrancó con el tiempo en contra. La lluvia intensa ya había logrado suspender la cuarta noche del Carnaval del País. La decisión fue tomada cerca de las 20 horas, y finalmente no cayó ni una gota pasadas las 22.En la quinta noche el pronóstico volvió a hacerle la contra al evento. Los radares marcaban lluvias y tormentas moderadas sobre casi toda la provincia, en especial sobre Gualeguaychú.Alrededor de las 19 la lluvia se hizo intensa y pasadas las 21 no aflojaba. De todos modos, el área de prensa de Carnaval, confirmó que la decisión de los organizadores era largar el desfile a las 22 horas puntual.Entre las quejas y reclamos en las redes sociales y el descontento de un grupo de integrantes de las comparsas, el espectáculo se realizó igual, aunque con muchas modificaciones.Para evitar accidentes por el agua caída, algunas comparsas decidieron que las carrozas salieran con las luces apagadas y sin integrantes; es decir, los bailarines debieron desfilar en el piso para evitar ponerse en riesgo.Además, la música en vivo tampoco pudo ser. Por seguridad y para preservar los instrumentos y los equipos, las tres comparsas salieron con música grabada.En cuanto a los trajes, los clubes prefirieron preservar las plumas y las telas costosas, por lo que los integrantes salieron con lo justo y necesarioEl Carnaval del País cumplió este sábado su quinta noche del calendario oficial, con las tres comparsas y con la expectativa puesta en el mes de febrero que es considerado el más fuerte para el espectáculo.Desde las 22.40 horas el Corsódromo encendió sus luces, y aunque la lluvia jugó una mala pasada, salió al ruedo Kamarr del Centro Sirio Libanés, mostrando las leyendas que nos hacen imaginar un mundo creador: "Kamarr es leyenda".Luego, salió Ará Yeví del Tiro Federal, presentando "Sueño de una noche de Carnaval" y un mundo de fantasía que comienza cuando despertamos en un sueño donde los tambores y no los relojes marcan el ritmo de nuestra vida y finalmente cerraría Marí Marí de Central Entrerriano.El público cortó el circuito y pedía la devolución del dinero. La comparsa de Central no pudo salir a escena.El lunes 27 se realizará la elección de la Reina 2017 con la actuación de Miranda y Maxi Trusso.Hasta el 18 de febrero se mantiene la promoción de entradas a 100 pesos para quienes acrediten domicilio en Entre Ríos.En tanto, el valor para el público no residente en la provincia es de 210 pesos para los sábados 11 y el 18 de febrero, mientras que costará 240 pesos el fin de semana del 25 y 26. Los menores hasta 12 años abonan 50 pesos.La entrada general habilita el ingreso al Corsódromo y la ubicación en las tribunas populares. Si la preferencia es plateas, tribunas de cemento, pullman o sector vip debe abonarse por separado.