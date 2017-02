Foto: Dos policías asistieron a una parturienta en una estación de trenes Crédito: On Line 911

Dos agentes de la Policía Federal ayudaron a una mujer a dar a luz en la estación de trenes de Adrogué, del ferrocarril Roca.



Tras el nacimiento de Ángel, Carolina Granados, de 23 años y mamá de otros dos chicos, y él fueron derivados a un centro médico, donde dijeron que están en buen estado de salud, según informaron fuentes policiales.



"A las 5.30 recibimos la llamada de una persona que nos alertó sobre una mujer que se encontraba muy dolorida en las escalinatas de la estación", contó el sargento Haber Báez. "Cuando me acerqué, ella me agarró del brazo y me dijo: 'Ayudame porque ya nace el bebé'".



"Es la primera vez que tuvimos que asistir a un parto pero, gracias a la capacitación y el curso de primeros auxilios que nos dan en la fuerza, hoy pudimos ser parteros", agregó Báez, quien estaba con el agente Walter López.



El sargento está orgulloso: "Fue una experiencia muy linda, porque la gente nos ayudó, nos acercaron toallas, y con eso mantuvimos el calor de Ángel".



El nacimiento se produjo ayer a la tarde pero la información oficial se confirmó hoy.



Trascendió que la mamá les dijo que estaba en la semana 34 de embarazo.



El nacimiento se produjo en la zona de las boleterías de la estación. Luego, la ambulancia los llevó al centro médico.



A los policías ya los llaman "los héroes del Roca".