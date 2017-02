Se quebró el vínculo entre la Iglesia y los Scouts por el matrimonio gay

El cambio de posición de la Asociación Scout de la Argentina ahora a favor de la aceptación del matrimonio gay y el aborto, provocó fuertes cuestionamientos dentro de la Iglesia Católica y es inminente su desvinculación.



Así se desprende de una carta del arzobispo de Buenos Aires, cardenal Mario Poli, al arzobispo de La Plata, Héctor Aguer, quien ya había manifestado en diciembre su malestar por las modificaciones al "Proyecto Educativo" de la institución, y había anunciado que no renovaría su patrocinio con los Scouts.



Según la carta de Poli, en el nuevo texto educativo de la Asociación Scout de la Argentina se reemplazó en sus contenidos las palabras "hombre y mujer" por el de "personas", al hacer referencia al concepto de familia.



Monseñor Poli, la máxima autoridad católica del país, coincide con la preocupación del arzobispo platense y le anticipó en la carta su propósito de impulsar la desvinculación total de Iglesia con los Scouts, y la creación de una federación de scouts cristianos a nivel nacional.



Poli, un histórico miembro de la institución y antiguo capellán del scoutismo porteño, advirtió que en la Asociación de Scouts de la Argentina "aparecieron claramente los principios y postulados de la ideología de género, hasta el mismo derecho al aborto".



Finalmente, el arzobispo de Buenos Aires y Primado de Argentina, dejó en claro la ruptura: "Como les advertí al consejo de la asociación hace unos meses (?), que no tiren de la soga porque está a punto de romperse, ahora considero que ya se rompió y no hay vuelta atrás".



La Asociación Scouts de la Argentina estaba reunida en Consejo Directivo este sábado para emitir un comunicado en relación a la carta de Mario Poli, indicaron los voceros de la entidad.