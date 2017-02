Gran expectativa en la quinta noche del Carnaval del País

Desde las 22 horas el Corsódromo volverá a vibrar al ritmo de las comparsas que compiten en la edición 2017 del carnaval "Mariano José Veronesi". Marí Marí (Central Entrerriano) romperá el hielo de la quinta noche con su tema "Versus", que representa la lucha constante interior del hombre para elegir entre el bien y el mal.



En segundo término desfilará Kamarr (Centro Sirio Libanés) mostrando las leyendas que nos hacen imaginar un mundo creador: "Kamarr es leyenda". El cierre estará a cargo de Ará Yeví (Tiro Federal) presentando "Sueño de una noche de Carnaval" y un mundo de fantasía que comienza cuando despertamos en un sueño donde los tambores y no los relojes marcan el ritmo de nuestra vida.



Las tres comparsas volverán a mostrar lujo y calidad, imponentes carrozas, finos y espléndidos trajes y toda la fuerza de sus integrantes, demostrando que el de Gualeguaychú es el mejor carnaval de la Argentina y tercero del mundo.



La quinta noche es pura expectativa teniendo en cuenta que se ingresa a la segunda semana de febrero y el espectáculo crece en calidad por el despliegue que realizan las comparsas. Además se vienen los fines de semana más fuertes en cuanto a afluencia de público, principalmente apuntando al mega show de cierre del Carnaval del País el lunes 27 con la elección de la Reina 2017 y la actuación de Miranda y Maxi Trusso.



No se confirmó la presencia de figuras del ambiente artístico, aunque sí habrá una importante cobertura de medios de comunicación de alcance provincial, nacional y del exterior, tal el caso de un columnista que realiza tareas periodísticas para un medio televisivo de Colombia (Alpavisión) y otro de Brasil (Cine TV Nordeste).



Promoción para Entre Ríos



Se espera mucho público para este sábado en el Corsódromo, teniendo en cuenta que hasta el 18 de febrero se mantiene la promoción de entradas a 100 pesos para quienes acrediten domicilio en Entre Ríos.



En tanto, el valor para el público no residente en la provincia es de 210 pesos para los sábados 11 y el 18 de febrero, mientras que costará 240 pesos el fin de semana del 25 y 26. Los menores hasta 12 años abonan 50 pesos.



La entrada general habilita el ingreso al Corsódromo y la ubicación en las tribunas populares. Si la preferencia es plateas, tribunas de cemento, pullman o sector vip debe abonarse por separado.