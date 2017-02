Explican "el misterio" de los billetes triturados

Sociedad Aparecieron entre la basura millones de pesos destruidos en Córdoba

La aparición de bolsas de consorcio con 20 kilos de billetes de 100 pesos de curso legal triturados el pasado sábado en el Centro ?Verde municipal de avenida ?Belardinelli, al sur de la ciudad de Córdoba, parece que va encontrando una explicación.José Simonella, exgerente de Bancor, aseguró que se trata de un episodio mucho más común de lo que se supone."Lo que se encontró es lo que queda de los billetes que son mandados al Banco Central de la República Argentina para sacar de circulación", apuntó."Cuando vos sacás un billete de circulación, tenés que inutilizarlo. Se le hace no menos de seis huecos y esos papeles agujereados son enviados a Buenos Aires, al Banco Central. A esos pequeños círculos que quedan siempre se los tiró a la basura, o se los prendía fuego, depende la institución bancaria. Lo que se deposita en el banco, lo que tiene valor, es lo otro", explicó Simonella."Es lo que se hizo siempre y no reviste ningún problema ya que no tienen valor", concluyó Simonella, quien trabajó durante 30 años en sucursales bancarias.Hasta el momento, ninguna entidad se atribuyó la destrucción de los billetes, en la causa que investiga el fiscal de Instrucción provincial José Bringas.Se estima que, en los próximos días, todas las actuaciones serán giradas a la Justicia federal, ya que se considera que se trata de un caso de esa jurisdicción judicial.La versión del exgerente de Bancor fue corroborada por Jorge Lewit, quien colecciona los fragmentos de estos billetes que se sacan de circulación.Aseguró que él es "uno de los pocos locos" que compran los bloques compactados de billetes triturados que vende el Banco Central."Cuando se los saca de circulación, se los corta, de todos los valores, y los compactan. Esas cosas compactadas se llaman briquetas, y se venden a precios muy bajos. Con los costos del traslado, hasta debe de ser un negocio a pérdida porque a muy poca gente le interesa", mencionó Lewit.En los sitios de ventas web se pueden comprar estos paquetes termosellados ?de uno o medio kilo? a precios que oscilan entre los 18 y los 30 pesos. También se pueden conseguir desde el sitio del Banco Central; el interesado debe dejar sus datos para ser contactado por la entidad.La Voz del Interior