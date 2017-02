Encontraron a la pareja de argentinos que estaban perdidos en Brasil

Interpol ubicó este viernes en un camping en Torres, Brasil, a los dos turistas argentinos de 18 años que eran buscados desde el 30 de enero por sus familias, informó la madre de uno de los jóvenes.



"Están bien", explicó Viviana, madre de uno de los chicos. "La Interpol los ubicó y los llevaron" para formalizar algún trámite, agregó.



Josefina del Río y Lucas Miguel Ferrer Pintos son porteños y se habían comunicado con sus familias por última vez el 30 de enero cuando estaban en el balneario de Torres.



Según explicó la mujer, los jóvenes, que no sabían que eran buscados porque "se habían mudado de la posada en la que se alojaban a un camping barato que no tenía electricidad".



El cónsul en Florianópolis, Gustavo Coppa, dijo que las autoridades diplomáticas habían avisado de la búsqueda a "la Policía Civil, a la policía de apoyo al turista, a la Policía Federal y a los hospitales".