Vecina detectó bolsas tiradas y Once por Todos repudió el lamentable hecho

Luego de la publicación de una usuaria de Facebook de fotos con donaciones de Once Por Todos que aparecieron tiradas en zona de Bajada Grande, desde la organización de Once por Todos, se comunicaron con la persona que subió las fotos a las redes sociales y se hicieron presentes en el lugar para conocer en detalle la situación."Estoy en una comisión vecinal, tengo un ropero comunitario. No hablo mal de Once por Todos y lo que hago no es por política, es solo por la necesidad de que lo que se recauda no sea tirado". Al mismo tiempo dijo: "Valoro el sacrificio que hacen muchos vecinos para poder ayudar y colaborar", explicó María de los Ángeles a nuestro medio.Luego de esto, Claudia Luero, periodista de Canal Once y una de las encargadas de la organización del Once por Todos, comentó qué es necesario "poner palabras a lo ocurrido". En este sentido mencionó que "inmediatamente el equipo afectado a Once por Todos, tras recibir la instrucción de la conducción del canal que se averiguara sobre lo sucedido, llegamos al lugar y encontramos bolsas de Once por Todos, no muchas, con ropa y calzado"."María de los Ángeles (la mujer que publicó las fotos), nos recibió para contarnos lo sucedido. Somos responsables y nos hacemos cargo de lo que hacemos, es una tarea que el vecino ha tomado como propia. Eso que hacemos son cosas buenas y requieren mucho trabajo. Hay una cadena de voluntades que se movilizan, convocados por Canal Once, pero desde la fe, del buen hacer. Esto (lo de las donaciones tiradas) nos resultó sumamente injusto, sobre todo por los que ponen el hombro en esta iniciativa solidaria, por nosotros y por los que brindan su donación", mencionó."La Sala Mayo se vio repleta de bolsas", el 8 de diciembre pasado. "La gente las vio; las fotos que se publicaron en estos días con las donaciones tiradas hablaban de tres o cuatro bolsas que se depositaron en Bajada Grande, en una noche. Esto es un gesto de mal hacer: de cientos de bolsas que se recolectaron en la jornada solidaria, tres o cuatro tuvieron ese destino", afirmó.Asimismo resaltó que Once por Todos tiene "doce años de crecimiento, en base a que los vecinos nos ayudan a ver cuando las cosas no se hacen bien. Nosotros no sabemos la intencionalidad de quien tira una bolsa con cosas que la gente necesita, que es gente que se preocupa, como la mujer que publicó las fotos en Facebook, denunciando el hecho".

"El mecanismo ha quedado intacto, porque hay más ojos que nos ayudan a ver"

"Once por Todos dispara una acción beneficiando a entidades como voluntariados y hospitales que pueden hacer el trabajo chiquito, el de la mirada puntual y certera. Si pudiéramos extender el beneficio para todas las vecinales sería fantástico, pero así como resulta difícil controlar este mecanismo donde tenemos gente que pone los ojos en nombre del canal, como los voluntariados o como esta señora que decidió postear las fotos desde la indignación y de pedir que llegue a quien lo necesita, desde Once por Todos queremos decir que el mecanismo ha quedado intacto, porque hay más ojos que nos ayudan a ver", aseveró además.Al mismo tiempo, expresó: "Ya sea que se reciba ropa, pañales, muebles, todo tiene un destino. Hay un mecanismo de distribución, no solo participa Canal Once, sino también muchas organizaciones sociales, que dan cuenta desde la absoluta generosidad de lo que dan". Y puso especial hincapié en que: "desde Once por todos tenemos un interés, que es el de ayudar a quien más lo necesita. Quien tiró esto tiene otro interés que no comulga con nuestra idea"."A la gente que participa de Once por Todos queremos decirles que nos sentimos lastimados, pero hay que tener en cuenta que se sumaron cientos de bolsas en la Sala Mayo, sólo cuatro bolsas tuvieron ese destino lamentable", mencionó Luero.