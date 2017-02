WhatsApp incorporó un nuevo método para mejorar la seguridad de las cuentas

El servicio de mensajería WhatsApp incorporó una función opcional denominada "verificación en dos pasos", a través de la cual el usuario para activar una cuenta no solo deberá colocar su número de teléfono sino también crear un código único de seis dígitos, con el objetivo de incrementar la seguridad.



La función, que desde noviembre estaba en modo prueba, ya se encuentra disponible tanto en Android, iOS como Windows Phone, según reveló la cuenta de Twitter @WABetaInfo. Para habilitarla, el usuario debe abrir WhatsApp, dirigirse a "Ajustes", luego a "Cuenta", llegar a "Verificación en dos pasos" y finalmente "Activar".



"Cuando habilites esta función, opcionalmente podrás introducir tu dirección de correo electrónico. La cual nos permitirá enviarte un enlace con el que podrás desactivar la verificación en dos pasos, en caso de que olvides tu código de seis dígitos, y así proteger tu cuenta", informó WhatsApp -comprado por Facebook en 2014- en su blog oficial.



Sin embargo, la compañía aclaró que no verifica esta dirección de correo electrónico para confirmar su validez. Por eso, le recomienda a sus usuarios que coloquen un mail válido para que no se le niegue el acceso a su cuenta si algún día olvidan el código.



Un punto importante es que si el usuario llegara a recibir un mail para desactivar la función "verificación en dos pasos" sin haberlo solicitado, no debe hacer click en ese enlace debido a que puede ser alguien que está intentando verificar su número de teléfono.



Por otra parte, WhatsApp explicó que si el usuario tiene activada la verificación en dos pasos, tendrán que pasar siete días sin haber usado ese servicio para que su número se pueda verificar de nuevo.



Una vez que pasen esos siete días, podrá verificar su número sin necesidad de introducir el código, pero todos los mensajes que haya recibido durante ese período se borrarán y no se podrán recuperar.



Ahora, si pasaron 30 días desde que se usó WhatsApp por última vez, sin el código, y el usuario verifica su número de nuevo, la cuenta será eliminada pero podrá crear una nueva, verificar su número y crear un nuevo código.



Esta nueva herramienta de seguridad se suma al protocolo de cifrado de extremo a extremo que WhatsApp incorporó el año pasado para encriptar los mensajes de sus usuarios, y evitar que sean interceptados por tercero.