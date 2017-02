La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) prohibió el uso y la comercialización del producto "destapacañerías PENETRIT destapa y limpia cañerías, desagües y cloacas, contenido neto: 500 CC. RNE N° 010046451" ya que no tiene "datos ni lote, ni vencimiento en el envase", además de que "no contaban los registros ante la Administración Nacional".



Lo mismo ocurre con el "Lavavajillas Magic Clean manos suaves, fraccionado y distribuido por Magic Clean, Mons. Marcón 5179, Tablada, PAMPS Expte. 4074546/03" y el producto rotulado como: "UNO Paño Seco Jabonoso.



Estos últimos a pesar de tener varios datos requeridos para su comercialización, carece en su rotulado de datos de inscripción del producto ante Anmat por lo que el organismo se dispuso a prohibir su consumo hasta tanto no corrijan los errores.