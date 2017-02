Explosión en avión: Aseguran que "era nuevo" y "había pasado los controles"

Sociedad Se incendió un avión de Aerolíneas Argentinas en Nueva York

El vuelo AR1301 de Aerolíneas Argentinas debía partir anoche de Nueva York rumbo a Buenos Aires, cuando uno de sus motores explotó antes del despegue. Según algunos testigos, se llegó a ver fuego. Pero desde la compañía minimizaron el incidente y lo resumieron a un desperfecto técnico."Ocurrió lo que en la jerga se llama un 'sol', que es una ingesta inapropiada de aire en uno de los motores. Es algo que sucede en algunas oportunidades en los aviones cuando está a potencia plena en el momento del despegue", explicó Felicitas Castrillón, vocera de Aerolíneas Argentinas.En declaraciones a Radio Mitre, Castrillón dijo que tras el suceso, la aeronave "volvió por medios propios a la puerta de donde había salido". "El avión es nuevo y había completado todas las etapas de mantenimiento de rigor. No hubo incendio, fue algo circunscripto al motor", añadió la vocera.Tras el susto, la tripulación y los pasajeros descendieron de manera normal. "No nos enorgullecemos de este evento, pero creo que se pudo contener bien. Ahora estamos viendo de ubicar a algunos pasajeros en otros vuelos o de derivar algún recurso propio para atenderlos", aclaró Castrillón.La vocera de la aerolínea de bandera explicó además que la explosión "no afectó para nada" al Airbus A330 y que "el motor está siendo reparado y en 2 a 5 días el avión vuelve volando normalmente".La noticia del incidente en la pista del Aeropuerto Internacional John F. Kennedy de Nueva York, uno de los más grandes del mundo, comenzó a replicarse no solo en medios locales, sino también en internacionales.La explosión en el motor del avión se produjo en medio de una violenta tormenta de nieve que afecta varias ciudades del noreste de los Estados Unidos, ente ellas Nueva York. Según los pronósticos, se espera que a lo largo del día caigan entre 25 y 45 centímetros de nieve, acompañada de fuertes vientos y temperaturas bajo cero.