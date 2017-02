Anmat prohibió uso y venta de dos tinturas

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) prohibió el uso y la venta de la tintura para cabello en aerosol Hair Spray, un producto importado de China.



El organismo explicó que "consultada la base de datos de admisión de productos cosméticos no se encontraron antecedentes de inscripción" de la empresa.



Ante esta situación, se realizó una inspección en el comercio COTI SHOP SOCIEDAD ANÓNIMA, de donde se retiraron muestras de los siguientes productos cosméticos:



-HAIR SPRAY Tinte para el pelo en aerosol, Net wt: 85 gramos, Importador: Cotishop



-HAIR SPRAY Temporary spray on hair color - shampoo out, Net wt: 85 gramos



Durante procedimiento, la encargada administrativa del comercio manifestó que esa línea de productos cosméticos se importa desde China y agregó que la tarea de importación y distribución nacional de estos productos marca HAIR SPRAY es efectuada directamente por la firma COTI SHOP S.A.



COTI SHOP S.A. carece de habilitación sanitaria para realizar la actividad de importación de productos cosméticos, que los productos carecen de la debida inscripción sanitaria para su comercialización y que han sido introducidos al país de manera ilegal dado que no cuentan con la debida autorización de importación emitida por esta Administración Nacional ya sea que se trate de unidades en carácter de muestras o con fines de comercialización.