El papa Francisco llamó al celular de una víctima de abuso sexual

Hola Rufino.-Sí, ¿quién habla?-El papa Francisco.Hace un par de horas, mientras estaba en la puerta del colegio Holy Cross, en San Fernando, donde fueron sus hijos, Rufino Varela atendió el celular y mantuvo el anterior diálogo con el papa Francisco. Según la reconstrucción de Varela, Francisco lo llamó para solidarizarse por el abuso sexual que sufrió en su casa y en el colegio Newman.El caso de Varela ocurrió hace alrededor de 40 años pero recién se conoció el 30 de diciembre del año pasado, cuando se publicó en el diarioAllí, la víctima relató cómo fue abusado durante cuatro años (cuando tenía entre 11 y 16 años) por José Antonio Moreira, un capataz que trabajaba en su casa. También contó como le confesó de esos abusos a Finnlugh Mac Conastair, o el padre Alfredo, el capellán del Newman, su colegio.El religioso, que murió en 1997, no sólo no lo ayudó, sino que, al enterarse en confesión de los abusos que sufría en su casa, lo llevó a su cuarto -vivía en el colegio, debajo de la capilla- le hizo bajarse los pantalones, lo acostó boca abajo en su catre, le puso una almohada en la cabeza, le dio diez azotes con algo que no vio, pero que cree que era un cinturón de cuero, y le manoseó los genitales mientras le preguntaba detalles sexuales.Según el relato de Varela, esto ocurrió un día de colegio de 1977, cerca del mediodía, cuando tenía 12 años y estaba en séptimo grado. Varela calló su sufrimiento durante décadas hasta que el año pasado se puso en contacto con el Newman para que pidiesen disculpas públicas por lo que le pasó. El colegio lo hizo recién después de que se publicase la nota.Según Varela, la comunicación con el papa Francisco duró alrededor de diez minutos e incluyó dos llamadas, la primera se cortó. Francisco le dijo que había recibido un mail de Paula Aranoa, la prima de Varela, que conocía el caso. Lo llamó para escucharlo y transmitirle su apoyo. "Está haciendo lo correcto. Sepa que rezo por usted", dice Varela que le dijo Francisco.Varela le respondió que ya había hablado con Juan Carr, Esteban Bullrich, ministro de Educación del gobierno nacional, y Oscar Ojea, obispo de San Isidro, pero que estaba impaciente ya que "nadie hacía nada". Según Varela, Francisco le pidió que fuese paciente y siguiese hablando con Ojea.Desde que hizo público su caso, Varela está llevando adelante un campaña en Facebook para destapar y hacer visibles otros abusos. Según su testimonio, otras once víctimas del padre Alfredo se comunicaron con él para, en privado, compartir su caso. Varela subió varios de esos testimonios, evitando la fuente, a su página de Facebook. El papa Francisco pidió perdón por los abusos sexuales cometidos por miembros de la Iglesia y exigió "tolerancia cero" para esos casos.