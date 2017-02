Se incendió un avión de Aerolíneas Argentinas en Nueva York

.@Aerolineas_AR 1301 aborted takeoff. Another pilot reported one of its engines was on fire.

31L closed, but aircraft now moving on its own. pic.twitter.com/4FNktWeWhk — Jason Rabinowitz (@AirlineFlyer) 10 de febrero de 2017

Un avión de Aerolíneas Argentinas debía partir rumbo a Buenos Aires, pero se incendió anoche luego de que uno de sus motores se prendiera fuego.El vuelo 1301 de la aerolínea de bandera estaba en la pista del aeropuerto JFK de Nueva York y debía partir rumbo a Buenos Aires cuando, según testigos del hecho, se produjo una fuerte explosión en uno de los motores del Airbus A330.La partida del vuelo estaba prevista para las 15:25 (hora local), pero estuvo demorado por meteorología, según indicaron adesde la empresa.El avión, un Airbus A330 cuya partida esta prevista para las 15:25 (17:25 hora argentina) y se pospuso ocho por las fuertes tormentas de nieve que azotan la zona, presentó fallas técnicas que derivaron en una explosión de corta duración en uno de los motores cuando realizaba las primeras maniobras para comenzar el finalmente fallido despegue.Alertado por la situación, personal del aeropuerto cerró de inmediato la pista y rodeó la zona con vehículos de emergencia. Una vez controlado el fuego, el avión abandonó la pista sin necesidad de asistencia alguna."El piloto fue quien informó sobre el suceso, pero al llegar al lugar nuestros equipos no vieron evidencias de fuego. Se debe haber tratado de un incendio de muy corta duración", indicó Steve Coleman, portavoz del aeropuerto.Los bomberos de Nueva York, por su parte, informaron en su cuenta Twitter que habían recibido información de un incendio en JFK pero que ya estaba "bajo control".Tanto los pasajeros como el personal de a bordo fueron evacuados en perfectas condiciones y no se registraron heridos.La empresa no ha emitido aún ningún comunicado oficial sobre el acontecimiento en cuestión.