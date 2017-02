La vida de Carrascosa, "dedicada a encontrar a los asesinos" de su esposa

Tras ser condenado en un primer juicio por "encubrimiento" y

en un segundo debate como "coautor" del homicidio de su esposa,

el financista fue absuelto en diciembre pasado, y si en nueve

meses no hay nuevos imputados, la causa prescribirá.



"Mi vida es para averiguar quien mató a mi mujer. Yo quiero

llegar arriba a encontrarme con ella y darle un papelito con los

nombres", aseguró Carrascosa.



En diálogo con el diario Crónica, contó que se presentó el

primer día hábil después de la feria en la fiscalía que investiga

el caso y se puso a disposición de los investigadores.



"Vi buena disposición de parte de ellos. Me puse a disposición

para lo que necesiten y les dejé mi teléfono", añadió al

referirse a los fiscales Leonardo Loiterstein, Andrés Quintana y

Marí­a Inés Domí­nguez, que están actualmente al frente del caso.



En cuanto a su situación, Carrascosa volvió al country El

Carmel, de Pilar, pero no a la casa en la que vivía con su

esposa.

"A mi casa no voy a volver, está alquilada y va a seguir así.

Cuando salga la sucesión, voy a ver que hacer, pero no voy a

volver ahí", sostuvo en alusión a la casa en la que asesinaron a

María Marta.

En cuanto a como lo ve la sociedad en la calle, admitió que

"hay gente que cree" que es "culpable" y "hay mucha" que está a

favor.

"Circulo normalmente y nunca tuve problemas con nadie. Voy al

supermercado, a cenar a veces, ya se hizo un hábito todos los

días salir en algún momento. Estoy tratándome psicológicamente.



No es fácil entrar y no es fácil salir de prisión", expresó.

María Marta García Belsunce, de 50 años, apareció muerta el

27 de octubre de 2002 en el baño de su casa, en el country El

Carmel de Pilar.



La familia la veló en la misma vivienda y a todos les dijeron

que había sufrido un accidente doméstico en el baño.

Recién el 2 de diciembre de ese año los médicos forenses

hallaron cinco proyectiles en la cabeza de la mujer.

La causa tuvo un giro inesperado y el fiscal Diego Molina

Pico acusó por "encubrimiento agravado" a Horacio García Belsunce

(h); al viudo Carrascosa; al cuñado Guillermo Bártoli (ya

fallecido); al padrastro Constantino Hurtig; al medio hermano

John Hurtig; a la masajista Beatriz Michelini; a los vecinos del

country Sergio Binello y Nora Taylor; y al médico Juan Ramón

Gauvry Gordon.



En 2007, se realizó el primer juicio oral: el Tribunal Oral

N° 6 de San Isidro absolvió por unanimidad a Carrascosa por el

"homicidio", pero lo condenó en un fallo dividido (dos votos

contra uno) por "encubrimiento" a la pena de cinco años y medio

de prisión.



Dos años más tarde, en junio de 2009, la Cámara de Casación

Penal bonaerense revocó el fallo de primera instancia y condenó

al viudo a la pena de prisión perpetua como "coautor de homicidio

calificado".



En la investigación realizada hasta 2009 se apuntó a un

complot de la familia y el entorno de la víctima para ocultar el

crimen, mientras que los allegados sostuvieron la teoría de un

asesinato en el marco de un robo.



El 4 de noviembre de 2011 el Tribunal Oral N° 1 de San Isidro

condenó a Bártoli a cinco años de prisión; a Horacio García

Belsunce, a cuatro; a John Hurtig, a tres años y medio; al médico

Gauvry Gordon y a Sergio Binello, a tres años, todos ellos por el

delito de "encubrimiento" y poco después recuperaron la libertad,

en una decisión que fue apelada y llegó a la Corte.



El 10 de septiembre de 2012, la Corte Suprema de Justicia

bonaerense ratificó la condena a prisión perpetua de Carrascosa

al rechazar dos pedidos de nulidad presentados por su defensa y

el viudo recién fue beneficiado con el arresto domiciliario en

febrero de 2015.



Finalmente, el 20 de diciembre, la Sala V del Tribunal de

Casación Penal provincial determinó la absolución del viudo tras

proceder a una revisión del caso ordenada por la Corte Suprema de

Justicia.



El fallo fue apelado por el fiscal ante Casación Penal, Carlos

Altuve, mediante un recurso extraordinario presentado ante la

Suprema Corte provincial con el fin de que se reinstaure la

condena impuesta a Carrascosa en 2009.



La fecha de cierre de la causa se producirá cuando se

cumplan 15 años del crimen, es decir, el 27 de octubre próximo.

La clave del caso está en tres tipos de ADN, dos masculinos y

uno femenino, encontrados en la escena del crimen, que por el

momento no pudieron ser identificados.



