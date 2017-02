Pareja de jóvenes argentinos desapareció en Brasil: Iban de mochileros

Foto 1/2 Foto 2/2

Josefina del Río y su novio Lucas Miguel Ferrer Pinto se fueron de vacaciones los primeros días del año al sur de Brasil. Llevaron dinero, pero su idea era viajar por las costas de Brasil con la plata que harían vendiendo comida o arteseanías. Todo iba bien hasta el 30 de enero, cuando dejaron de comunicarse con sus padres, que ahora los buscan por todos lados. El consulado ya lanzó un alerta y desde la Interpol lo harán en las próximas horas.



Ambos tienen 18 años, terminaron la escuela hace poco y tenían como sueño recorrer parte de Brasil como mochileros. La travesía se inició primero por Uruguay. Fueron a Colonia y más tarde a Balizas, donde pasaron quince días. De ahí tomaron un micro para Porto Alegre (Brasil) y más tarde --a dedo-- llegaron a la ciudad de Torres. Allí alquilaron una casa con Wi-Fi, por lo que la comunicación con sus padres era fluida.



"Nos hablábamos todo el tiempo, sin problemas. Pero a partir del 30 de enero no pudimos comunicarnos con ellos nunca más. Los celulares dan apagados y tampoco se conectaron a su Facebook", cuenta María González, mamá de Josefina. La mujer contó que los jóvenes tenían plata, pero para tratar de poder continuar con el viaje lo máximo posible decidieron preparar comidas y venderlas en las playas, para obtener así recursos extra y poder financiarse la aventura.



Los familiares al principio pensaron que se trataba de algún problema con los teléfonos, pero hoy ya llevan once días sin novedades de los chicos: "Pusimos sus fotos y contamos el caso en distintas páginas de Facebook, como 'Mochileros en Brasil' y 'En Auto a Brasil'. Ahí nos empezó a escribir gente que supuestamente los había visto y nos dijeron que el tres de enero los habían visto en Canasvieiras, Florianópolis y que el siete en Bombinhias. Ayer alguien nos dijo que vio a Lucas repartiendo volantes, pero nadie se acercó para decirles que los estamos buscando", relata María.



Ahora el Consulado argentino lanzó un alerta y colgó las fotos de los jóvenes en su página. A la vez, Interpol activaría la búsqueda en las próximas horas.



Mientras tanto, los padres de los jóvenes colocan las fotos de sus hijos en todas las redes sociales y además ya planean viajar hasta el lugar adonde, dicen, los vieron por última vez: "Si no tenemos ninguna novedad, los vamos a ir a buscar allá. Tampoco tenemos muchos datos y por lo que nos dicen se van moviendo. Nos preocupa que ya no tengamos noticias de ellos. Estamos viviendo un momento feo. Ojalá todo salga bien", dicen los padres.