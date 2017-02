Herramienta online permite "ver con los ojos" de personas con problemas visuales

Foto: Cataratas, severidad media

Se trata del simulador See Now, que cuenta con varios modos de uso que permiten experimentar cómo ven las personas con cataratas, glaucoma y retinopatia.



En lugar de basarse en conceptos teóricos, See Now pide una dirección física real con la que estemos familiarizados, de forma que podamos comprobar cómo ven la realidad las personas afectadas por estas enfermedades mientras nos movemos por calles que conocemos gracias a la tecnología de Google Street View.



Además de poder consultar información y algunas estadísticas acerca de cada enfermedad, See Now también permite ajustar la severidad de cada una de las tres enfermedades para comprobar las diferentes formas en las que puede afectar la vida diaria.



El objetivo que persiguen los creadores del sitio web es dar a conocer estas enfermedades, las cuales afectan a millones de personas de todo el mundo.