Inventaron la parrilla portátil y descartable para hacer asado

El asado forma parte de la santa trinidad de todos los argentinos junto con el mate y el dulce de leche. Juntarse a comer un asado es todo un ritual, desde elegir la carne hasta prender el fuego, pero siempre se depende de que en el grupo de amigos alguien tenga parrilla.



Emmanuel Scianca le puso fin a esa excusa y creó Tu Punto, una parrilla portátil, descartable y biodegradable.



La idea surgió en 2011 cuando en la Universidad de la Plata, donde estudiaba diseño industrial, le propusieron como trabajo práctico desarrollar una superficie para asar alimentos. "Primero la pensé con materiales como hierro y metal pero al darme cuenta que las personas también tienen que llevar el carbón pensé en hacer algo más liviano", comenta Scianca a Apertura.com.



Su experiencia haciendo asados lo llevó a pensar en que los materiales ideales para crear su producto eran el cartón y la madera. Luego de algunas pruebas, la parrilla estuvo lista y tuvo una gran recepción por parte de sus docentes.



Ese mismo año ganó el concurso Creer crear, de American Express, y recibió una inversión de $ 40.000, eso le permitió producir una primera tanda de 3.000 unidades. Aunque al principio él se encargaba de todo en el proyecto, hoy tiene dos socios en los que se apoya para las cuestiones comerciales. "Al principio fue muy difícil porque en la carrera de Diseño no estamos preparados para la gestión comercial", reconoce Scianca, quien señala que los consejos de los clientes fueron vitales para la evolución del producto.



La parrilla tiene el tamaño de una hoja oficio, está hecha de cartón corrugado y varillas de madera recicladas y viene con las instrucciones para que los compradores puedan armar el troquel. "Puede asar hasta 2 kilos de carne y usarse cuatro veces antes de descartarse. Si hacés hamburguesas quizás podes usarla un par de veces más", detalla el creador de Tu Punto. El precio es de $ 60 por unidad y Scianca produce en tandas de 4.000 parrillas. En ese sentido, señala que lo más importante del proyecto es "estimular la vida al aire libre".



Después de seis años, Scianca confiesa que recién en 2016 se sintió plenamente conforme con el diseño final de la parrilla. "La expectativa este año es terminar de afianzar el producto y poder concretar alguna venta internacional", cuenta el emprendedor que asegura haber tenido ofertas de Barcelona para comercializar Tu Punto pero que no se sentía preparado productivamente para hacerlo. En Argentina sí logró expandirse más allá de Buenos Aires y consiguió venderlo en tiendas de diseño en Córdoba, Neuquén, Santa Cruz, Salta, Mendoza, Entre Ríos y Río Negro.



La parrilla fue solo el comienzo, Scianca y sus socios planean abrir el abanico de productos de Tu Punto, siempre cuidando la pata ecológica del negocio. "Este año planeamos lanzar un mate, el diseño ya está bastante cerrado", revela Scianca que proyecta también desarrollar productos de camping y una marca propia de carbón.



Durante el año pasado se vendieron 2.000 parrillas Tu Punto y, aunque reconoce que las cifras podrían ser mejores, Scianca se muestra optimista con respecto al 2017. "La idea no es reemplazar a la parrilla tradicional de hierro, sino que sea una herramienta más para utilizar si te vas de viaje o de camping", afirma el emprendedor.