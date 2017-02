Sociedad

Búsqueda desesperada

Jueves 9 de Febrero de 2017

Desapareció hace una semana una joven de 14 años: la buscan en países limítrofes

Jocelyn no tenía perfil en esa red social ni utilizaba teléfono celular, porque su familia no se lo permitía. Sus padres encontraron una carta pero no creen que ella la haya escrito. Temen que sea un caso de trata.