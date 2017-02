Sociedad

Hacen hincapié en la prevención

Jueves 9 de Febrero de 2017

Entre Ríos: En lo que va del 2017, hay menos casos de dengue que el año pasado

Hasta febrero de 2016 se habían registrado seis casos de dengue. Este año todavía no se detectó ningún caso autóctono, solo uno importado de Salta. No obstante, hay 17 casos en estudio, pero no están confirmados.