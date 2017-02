Qué hacer cuando no se consiguen medicamentos para enfermedades poco frecuentes

Espectáculos Araceli González pide ayuda porque no consigue un medicamento para su mamá

Gracias a todos! Acabo de conseguir seguir un médicamente para mamá! Está en camino! De corazón gracias! ?? — Araceli Gonzalez (@araceli_g) 8 de febrero de 2017

"Dicen en la farmacia que falta este medicamento, como muchos otros de otras enfermedades. Entonces, yo pregunto: vos, yo, todos, de distintas clases sociales, ¿qué hacemos?, ¿dónde lo vamos a buscar?".Por diversos motivos, el problema se repite en muchas ocasiones despertando la incertidumbre de no saber qué pasos continuar. De acuerdo con estimaciones del organismo,. Para orientar el rumbo de quienes pasen por un trance similar, desde la Federación Argentina de Enfermedades Poco Frecuentes (FADEPOF) brindaron las principales recomendaciones."Lo primero e importante que se debe hacer es reclamar en el organismo que corresponda., comentó Luciana Escati Peñaloza, directora ejecutiva de FADEPOF.El segundo paso que indica la dirigente es tratar de, en tanto exista. De este modo, el reclamo se multiplica permitiendo modificar la estrategia para afrontar el pedido ante la autoridad correspondiente, sea el ANMAT o al Ministerio de Salud para que pueda intervenir y ver qué esta sucediendo.El organismo gubernamental actualiza en forma mensual un listado en el que se incluyen aquellos medicamentos que, por distintas circunstancias, no se encuentran disponibles para su dispensación. Además, informa sobre productos similares, que pueden ser una alternativa. Esto último se puede consultar en el Vademécum Nacional de Medicamentos (VNM).La importancia de sumar reclamos radica en obtener un panorama y una explicación por parte del laboratorio por el faltante,, agregó Escati.En el caso de Araceli González el medicamento fue el. Este producto se trae del exterior y como. Para Escati hubo una cuestión comercial que produjo un defasaje entre el stock y la demanda. "La buena noticia es que se supone que este mes va a estar de vuelta en el mercado", dijo.Las complicaciones no se reducen solo a la poca disponibilidad, sino que detrás puede haber otras razones, como, lo cual requiere un procedimiento bastante tedioso cada 90 días de trámites, pedidos y autorizaciones.Para intervenir en este tipo de casos, el ente impulsa la puesta en marcha del Programa Nacional de EPOF, en articulación con las jurisdicciones provinciales, para poder avanzar en políticas públicas que impacten en mejoras de la realidad de estas personas, tal y como lo prevé la Ley Nacional 26.6891 de "Cuidado Integral de la salud de las personas con enfermedades poco frecuentes" y su Decreto Reglamentario 794/15.El proyecto busca fomentar la investigación de modo articulado por parte del sector público, privado, la academia, industria, la población y las organizaciones de pacientes para mejorar la detección precoz y el acceso a los diagnósticos, tratamientos. Además,, brindando información sobre las unidades especializadas de atención en salud y generando un espacio de atención y orientación para que no se repitan sistemáticamente situaciones desesperantes.