Florianópolis: argentina de 65 años se cayó de un morro y se fracturó

Una mujer de 65 años caminaba por una trilla de un morro junto a su marido y dos hijos, perdió pie y rodó unos siete metros. Se fracturó el brazo izquierdo y debió ser evacuada vía aérea. Fue cerca de la playa do Saquinho, al sur de la isla de Florianópolis.



En primer lugar, fue socorrida por integrantes del Cuerpo de Bomberos y luego derivada en el helicóptero Águia de la Policía Militar, al hospital Celso Ramos. Los socorristas no dieron a conocer el nombre de la argentina ni cuál es su ciudad de residencia.



La familia caminaba por una trilla de dificultad alta y la caída de la mujer se produjo en un lugar donde no hay señal de celulares. Un hombre que pasaba por allí se dirigió hasta la playa y llamó al número de emergencias. Acudieron los bomberos ubicados a unos tres kilómetros de allí, que debieron caminar unos mil metros hasta encontrar a los argentinos.



Según se informó, estaba mareada, además de herida.