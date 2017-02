Fue al shopping, no consiguió talles y se fotografió desnuda para concientizar

Brenda Mato es una incansable luchadora por concientizar acerca de las exigencias de ser flacas para sentirse bellas. Ella pide talles más grandes y aceptación de la diversidad.Este domingo Brenda fue al shopping a aprovechar las liquidaciones pero volvió a su casa con las manos vacías, sintió tanta tristeza e impotencia que se desnudó y subió una provocadora foto a las redes sociales."No es algo nuevo la falta de talles y empeora cada vez más. Me saque esa foto porque creo que mi cuerpo es parte de esta lucha y es parte del mensaje. No me pueden coartar el derecho a elegir qué ponerme", explica la modelo.La leyenda "No tengo qué ponerme" aparecía en el cartel con el que cubría su cuerpo en la foto. "Del shopping solo traje tristeza y rabia; pero ropa, no", agrega.El lunes cuando se despertó tenía el celular "explotado de notificaciones" y comentarios de mujeres que le decían que les pasaba lo mismo. Sufrían el hecho de tener cuerpos distintos a los que la industria les está vendiendo: "No tenemos idea de lo que están haciendo; sólo se preocupan por vender pero no saben a quiénes les están vendiendo". (La Capital)