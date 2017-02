Ambientalistas piden gestiones para tratar efluentes industriales en Chajarí

Días pasados, integrantes del Foro Ambientalista Waj Mapu ingresaron una nota al Concejo Deliberante de Chajarí con copia al Intendente Pedro Galimberti pidiéndole intervenga y gestione ante Provincia y Nación, fondos para la realización de la Planta de Tratamientos de Efluentes en el Parque Industrial de Chajarí. Es que según advierten los denunciantes, dichos efluentes envenenan el agua que beben chicos que concurren a la escuela N° 12, así como también a vecinos de las colonias.



Al respecto, "Beto" Marsilli, uno de los integrantes del Foro, explicó: "Nosotros vemos con mucha tristeza que se tome el ambiente a la ligera y estamos hablando de un responsable que tenga poder para resolver estas cosas, se hacen las cosas a media, se adorna con alguna obra y la mayoría de la gente tiene una visión de la obra inmediata y no ve el daño".



"Cuando uno se capacita y aprende, se conoce que las mínimas intervenciones humanas causan grandes problemas, y esas mínimas, se suman y llegan a ser grandes y después tenemos inundaciones y todas las variables que hacen daño a la gente y que no se saben de dónde salen, bueno salen del mismo daño que se le ha hecho al planeta", argumentó el ambientalista.



A continuación, Marsilli manifestó: "Esto no es en contra de este gobierno, con todos los gobiernos hicimos lo mismo, reclamar lo que está mal y aplaudir lo que está bien; en este caso hay que decir llegan las efluentes a las Alpargatas, eso al Mandisovi Chico y eso al lago, todos esos químicos llegan a alimentar esas algas que nosotros estuvimos viendo en las costas de Federación".



"Estamos hablando de napas del agua que están tomando los chicos de la escuela y que están contaminadas, estamos hablando que la contaminación es grande, no es una pavada, no hay cómo acceder a la información", advirtió.



En la oportunidad, el miembro del Foro Ambientalista Waj Mapu comentó que también se ha hablado con la Secretaria de Medio Ambiente de la provincia, Belén Estévez, quien les recomendó que se comuniquen con el municipio.



"Se ve que el medio ambiente no importa mucho, pero hoy la naturaleza nos nuestra que estamos errando el camino, y si no cambiamos esto cada vez será peor", finalizó. (TalCual)