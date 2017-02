Se encontraron jeringas dentro de un contenedor en Concepción del Uruguay

El equipo de recolección de residuos de la municipalidad de Concepción del Uruguay, encontró este lunes una importante cantidad de jeringas en el contenedor ubicado en una esquina de Plaza San Martín, sobre calles Estrada y Leguizamón. Junto a las mismas se encontraron otros elementos pertenecientes a una veterinaria de la ciudad.

Desde la Coordinación de Servicios Públicos dieron cuenta que uno de los recolectores se pinchó al manipular los residuos, y remarcaron que no es la primera vez que se registra un hecho de estas características.



Es por ello que solicitan la colaboración no arrojando jeringas en bolsas y contenedores destinados a los residuos domiciliarios. Y recordaron que la Municipalidad brinda también el servicio de recolección de residuos patológicos originados en el Hospital, clínicas, sanatorios, consultorios, etc. "Una actuación responsable indica que cualquier generador de desechos patológicos debe solicitar este servicio, evitando así afectar a cualquier vecino o recolector", señalaron.