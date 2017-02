Twitter lanzó nuevas herramientas para disminuir cyberacoso

Twitter es un lugar donde confluyen diferentes opiniones que se expresan en escuetos mensajes. La inmediatez y la calidad telegráfica de sus mensajes son los aspectos que caracterizan a la red social.



Y esa facilidad para compartir con el mundo lo que se piensa o siente también suele ser visto por muchos como una oportunidad para agredir. Abundan los que insultan y denostan de todo modo posible a quienes piensan diferente. También están los que ejercen el maltrato digital simplemente como hobby.



"Estamos a favor de la libertad de expresión y de que la gente pueda ver los diferentes puntos de vista de cualquier tema. Eso se pone en riesgo cuando existen situaciones de abuso y acoso que quieren silenciar esas voces. No vamos a tolerarlo y estamos haciendo nuevos esfuerzos para detener esto", se lee en la última publicación del blog de Twitter.



En el último tiempo, la red social implementó diferentes estrategias para que los usuarios tengan más control sobre los tuits que ven, justamente para limitar las situaciones molestas y agresivas a las que muchos quedan expuestos.



En este sentido, ahora se lanzaron tres nuevos cambios que buscan mejorar la experiencia de los usuarios y evitar que queden expuestos a usuarios agresivos.



Detener la creación de cuentas agresivas. Se están llevando adelante medidas para identificar a usuarios que hayan sido suspendidos de manera permanente ?a raíz de constantes agravios y agresiones? para evitar que abran nuevas cuentas. Esto se implementará, en especial, en aquellas cuentas que se crean exclusivamente para cometer abusos.



Resultados de búsquedas seguras. Se eliminarán los tuits que contengan contenido sensible o que hayan sido silenciados o bloqueados en otras búsquedas. Si se desea tener una búsqueda completa que incluya incluso esos tuits, se podrá establecer esa opción de la configuración de filtros, como se detalla aquí.



Limitar la aparición de tuits abusivos. Los tuits abusivos o con respuestas que no son relevantes quedarán relegados. Se los podrá ver si se los busca pero estarán filtrados y no aparecerán en primera instancia.



Estas modificaciones ya fueron anunciadas e irán llegando gradualmente a todos los usuarios. Del mismo modo, la red social planea lanzar más opciones todavía con el fin de limitar las situaciones de acoso en la plataforma.