Liga Nacional de Básquet: El paranaense Juan Pablo Cantero cumplió 400 partidos

San Martín de Corrientes volvió a festejar tras vencer a Atenas por 87-75 y seguir manteniéndose en lo más alto de la Conferencia Norte de la Liga Nacional de Básquet. La figura del partido fue el paranaense Juan Pablo Cantero, quien además cumplió 400 partidos en la liga.



En diálogo con Elonce TV, expresó que "haber cumplido ese número de partidos significa mucho por todos los momentos que viví. Justo me tocó cumplirlos en este club y fue una gran satisfacción. Me destaqué en el juego y eso es una consecuencia de la motivación que vivo día a día, de estar en plenitud e intentar ser importante con el equipo".



En ese sentido, confirmó que no piensa en el retiro y asegura que espera jugar "muchísimos partidos más". Asimismo, dijo que "estar en plenitud física y disfrutar del deporte obteniendo buenos resultados trae más motivación. Disfruto e intento entrenar al mismo nivel que lo hice toda mi carrera. Dios quiera que pueda jugar mucho más".



Finalmente, agradeció a la gente por el apoyo y manifestó que "me da aliento para seguir e intentar triunfar. Siempre están". Elonce.com