Mujeres participaron del "tetazo" en varias ciudades del país

En el obelisco porteño varias organizaciones feministas ysociales convocadas por el colectivo "Agitaciones Contra elAcoso Callejero" realizaron a las 17:00 el "Tetazo" en reclamode "la soberanía de los cuerpos".Una de las leyendas que más estuvo presente en el evento quefue difundido en las redes sociales y que también estuvo presentea la misma hora en las ciudades de Córdoba, Rosario y Mardel Plata fue: ´La teta que molesta es la que no se vende´.y la doble moral que tenemos como sociedad, que solamentepermite el cuerpo femenino que vende, y el que se ve en latelevisión", indicó Fernanda Gonzalez, de la agrupación Mumala(Mujeres de la Matria Latinoamericana), sede Capital."Nuestro cuerpo es nuestro territorio y soberanía, y lo vamosa defender. Nosotras somos las que decidimos sobre nuestrocuerpo", remarcó Gonzalez, quien estuvo presente en el obelisco.En tanto, Daiana Asquini de la organización "Las Piqueteras"explicó a NA que ella junto a un grupo de mujeres van a pedir elcambio del Código de Faltas de la provincia de Buenos Aires."Queremos la eliminación de todos los artículos del Códigoque fueron emitidos por la dictadura. La teta no ofende anadie", dijo Asquini y agregó: "estamos en contra delcomportamiento antidemocrático y vamos a defender nuestroderecho a mostrar nuestro torso y exhibir los pezones".También de la manifestación participó Karina Abregú, quienes víctima de violencia de genero, y a quien su pareja laprendió fuego y como resultado del ataque quedó con el 55% delcuerpo quemado."Está lleno de hombres que vienen a vernos desnudas. Pero novienen cuando hablamos sobre violencia de género. Me llama laatención ver a muchos hombres mayores acá mirando, estos no nosvienen a acompañar", señaló.