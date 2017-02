Gualeguaychú: este miércoles se restablecerá por completo el servicio de agua

Sociedad Gualeguaychú estará otro día sin agua por la conexión del nuevo caño provisorio

Lo confirmó, en conferencia de prensa, el intendente Martín Piaggio, acompañado por el responsable de Obras Sanitarias, Ivan Mattaitis,y el secretario de Obras y Servicios Públicos, Carlos García. Consultado por ElDía, Mataitis dijo que del 1 al 10 "la presión del agua está en 6? en este momento, y "mañana por la mañana el servicio volverá a funcionar en condiciones óptimas", confirmó.Desde la Municipalidad se había anunciado el corte del servicio de agua potable de 6 a 20 para el día de hoy. Pero los trabajos para remplazar el caño de asbestocemento averiado por uno nuevo de acero tardaron menos de lo esperado, por lo que paulatinamente se irá normalizando el servicio en el transcurso del día y, si no aparece ningún nuevo contratiempo, mañana por la mañana Gualeguaychú volverá a contar con el normal abastecimiento de agua potable.Piaggio hizo un breve recorrido del trabajo realizado en estos últimos diez días y agradeció la solidaridad de la inmensa mayoría de los gualeguaychuenses, al tiempo que dejó claro que en adelante se deben hacer obras para no volver a sufrir estos problemas. Sobre todo si se tiene en cuenta que no es la única cañería de asbestocemento o fibrocemento que pasa por debajo del canal clavarino.Tanto García como Mataitis explicaron los aspectos técnicos del problema y fue el director de Obras Sanitarias el que aseguró que, de no sufrir ningún contratiempo, "mañana por la mañana el servicio volverá a funcionar en condiciones óptimas". (El Día)