Liberaron al acusado de despellejar vivo al perro "Chocolate"

Germán Gómez, detenido el pasado 14 de enero, fue liberado esta tarde luego de que la jueza de control subrogante María Teresa Garay, decidiera otorgarle la libertad bajo fianza.



Poco después de este mediodía, Gómez llegó a los tribunales de San Francisco, a donde fue trasladado por la policía desde el Servicio Penitenciario Nº 7 donde cumplió 22 días de arresto, por ser sospechado como el autor de la fatal agresión a Chocolate ?el cachorro de tres meses despellejado vivo? y finalmente fue liberado.



Según informa el diario local, La Voz de San Justo, Gómez debió pagar una fianza de 5 mil pesos y quedará bajo la tutela de su madre. La semana pasada, su abogado defensor Sergio Corón Montiel, solicitó la libertad de su defendido indicando que no había pruebas que lo incriminen.



La liberación no lo exime a Gómez de que siga siendo el único sospechoso en el caso, ya que sigue imputado ante la continuidad del proceso judicial.



La historia de Chocolate, quien murió a causa de gravedad irreversibles de las heridas, conmovió a todo el país y puso en alerta sobre la vida a la que son destinados los miles de perros que mueren sin un hogar, por lo que desde todas las organizaciones protectoras de animales se destacó la necesidad de concientizar a la sociedad sobre la importancia de la adopción de perros y gatos de la calle. El cachorro fue despellejado vivo y tras una larga agonía murió el 10 de enero pasado.



Ante la noticia de la muerte del perro, el intendente de San Francisco, Ignacio García Aresca, publicó un mensaje en redes sociales: "Como sociedad no debemos permitir que esto vuelva a suceder y haremos los esfuerzos necesarios, junto a los diferentes organismos, para dar con el o los responsables y que se haga justicia", según informó La Voz del Interior.