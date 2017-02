Suba en la tarifa eléctrica: Luces LED, una opción eficaz para ahorrar

Foto 1/5 Foto 2/5 Foto 3/5 Foto 4/5 Foto 5/5

La tarifa eléctrica tendrá una suba promedio en la provincia de Entre Ríos del orden del 36% entre enero y marzo. Se trata de la traslación del aumento en los precios mayoristas del costo de la energía, autorizado por el Ministerio de Energía de la Nación, a lo que se agrega la suba ya aprobada en la provincia en la audiencia pública que tuvo lugar en agosto de 2016.



Ante la suba, hay alternativas para ahorrar energía y cuidar el bolsillo: una de las más eficaces es la utilización de luces LED. Desde Audiotec, indicaron a Elonce TV que son aptas para el hogar, comercios, instituciones y empresas. "Para que se note una diferencia es necesario cambiar estratégica y progresivamente los focos. Es una inversión que hoy por hoy se recupera a corto plazo. No solo se ahorra energía, sino que no se rompen fácilmente", contó el vendedor.



Hay distintas opciones para los distintos ambientes. Entre sus ventajas se destaca que no calienta, no atrae bichos, son ecológicos y no dañan el ambiente ni la salud, y el 95% de lo que consume lo traduce en luz. Al respecto, manifestó que "un foco común consume 10 veces más que el LED. Hablamos de un 90% de ahorro energético".



Respecto a los costos, explicó que tienen casi el mismo precio y a veces incluso son más baratos. Un foco LED vale 55 pesos, los reflectores 350 y los tubos 150 pesos.



El comercio atiende en sus dos sucursales de Avenida Almafuerte 140 y Avenida Ramírez 5163. Elonce.com