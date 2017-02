Inesperada repercusión del gesto de la niña que donó su pelo para fin solidario

En un emotivo gesto solidario,, una niña de 10 años de Crespo, decidió el 17 de diciembre pasado, cortar por primera vez en su vida su larga cabellera yLa pequeña participó de una jornada de Peluquería Solidaria que tuvo lugar en el Club Social de Paraná, el lunes 12 de ese mes, a beneficio de la asociación civil Arco Iris que acompaña a las familias y pacientes del Servicio de Hematología del Hospital Materno Infantil San Roque. Allí conoció a integrantes de la ONG Pelucas Solidarias, una organización de mujeres que trabajan 'a pulmón' en el reciclado y confección de pelucas y postizos, destinados a pacientes oncológicas que al encontrarse bajo tratamiento de quimioterapia, desean suplir la pérdida de cabellos por una peluca y carecen de recursos para hacerlo. La única misión del grupo es ver en esos rostros una gran sonrisa y aliviar la carga de su enfermedad.El hecho había trascendido ampliamente la intimidad en que la familia pensaba preservarlo. "La acompañamos a donar su pelo, volvíamos a casa y nada más. Lo que sucedió después fue incontrolable", dijo Loly, su mamá, a, tras el regreso de Gualeguaychú adonde la familia viajó el pasado lunes para dejar el pelo recibido de terceras personas."Pasó tan rápido todo, para la gente no era muy común esa visión de niño de Cami y empezaron a llamar, a ubicarnos. Primero fue una chica que lo tenía guardado de hacía poco, que no sabía qué hacer. Otros preguntando dónde llevarlo", relató la mamá. Sorprendida con el desenlace que tuvo este gesto de su hija comentó "empecé a decir que no nos dedicamos juntar pelo".Al principio, se había asustado, ella decía '¡tanto drama! ¡si fui a cortarme el pelo!', hasta que después se alegró de seguir haciendo el bien juntando más cantidad cuando se dio cuenta que así,", relató la madre.Sin pretenderlo, la familia de Cami hoy está involucrada en esta cruzada solidaria aceptando las donaciones en su casa, para llevarlas personalmente a Gualeguaychú. No sólo reciben donaciones de pelo sino también de champú, acondicionador, fijador suave, tinturas, alfileres de cabeza, cabezas de telgopor, hilo sedificado para coser jeans; elementos necesarios para el armado y restauración de pelucas."Dijimos con mi marido; no podemos dejarla sola, es una nena, me comuniqué con las chicas de Pelucas de Esperanza, me autorizaron, empezamos a hacer carteles que dejamos en peluquerías y estamos colaborando con la ONG", comentó.Para trasparentar las donaciones,A ellas se les pide que colaboren y se dejen fotografiar, como un signo más de claridad en su intermediación. Por si es necesario aclararlo, digamos que el cabello tiene valor y esa es la razón por la cual esta conocida familia quiere proceder con la mayor transparencia posible.El lunes,La designación fue acompañada con una remera de la ONG y una tarjeta que expresa "Con todo el amor y la responsabilidad que eso implica".