"No me mates papá", el ruego del chico que se salvó en medio de la masacre

"No me mates por favor papá", le dijo Uriel, de once años, a su padrastro, que asesinó a otras seis personas, entre ellas de su madre, mientras le apoyaba el arma en el pecho y de esa manera salvo su vida.Así lo señaló Marcelo, un vecino que lo acogió en su casa, mientras se iniciaba la masacre ocurrida en el partido de Hurlingham."Escuché disparos y sentí que golpearon la puerta. Era Uriel. Lo primero que hice es meterlo en la casa, pensé que estaban asaltando a su familia", indicó el hombre ante la prensa.El chico le contó el momento en el que intentó socorrer a su madre y su padre lo interceptó para apoyarle el arma en el pecho.El hombre que ya le había disparado a tres personas se frenó ante la súplica y se dirigió a otro domicilio, donde iba a continuar con su derrotero sangriento.En el mismo domicilio, Loscalzo mató a Romina, a su cuñada Vanesa y a su concuñado Diego.