Gualeguaychú estará, como mínimo, otro día completo sin agua potable

Foto: Conectarán las nuevas cañerías en Gualeguaychú. Crédito: El Día

Gualeguaychú pasó una complicada situación, ya que gran parte de la ciudadanía no tuvo agua por casi siete días.



El viernes se colocó un tapón en el caño roto de Irigoyen y Clavarino, y el agua lentamente volvió a los hogares. Pero esto solo fue un arreglo provisorio, porque la situación de fondo es mucho más complicada y a eso apuntan los trabajos municipales que se realizarán a partir de hoy.



El director de Obras Sanitarias, Iván Mataitis, informó a ElDía que el tapón colocado el viernes a la madrugada "ha funcionado exitosamente" y que durante el fin de semana se trabajó con presiones moderadas para comenzar hoy con las tareas anexas que corresponden a la obra definitiva y que avanzarán con el correr de la semana.



Todos los trabajos están centralizados en Clavarino e Irigoyen, pero sobre todo se profundizarán sobre la arteria que corre de sur a norte. Allí se va a reemplazar la rotura, "vamos a hacer un conexionado nuevo de tres tuberías de 6 metros cada una con dos juntas dresser y con una reducción que nos permitiría pasar a través del canal utilizando el viejo caño como transmisión", explicó Mataitis sobre lo que en realidad es un solo caño de 18 metros con dos bridas en la punta.



En los trabajos anexos, que involucran la apertura de la calle, el apuntalado de viga, cloacas y otros, "no vamos a cortar el agua mientras estemos realizándolos, pero para hacer el conexionado de las cañerías vamos a detener la impulsión, pero eso se avisará con anterioridad. Probablemente sea el día martes o miércoles", indicó el funcionario.



Mataitis no supo precisar cuánto es el tiempo que permanecerá sin impulsión de agua la ciudad, porque es difícil predecirlo, pero si todo sale como está planeado, "el trabajo de conexionado final demoraría aproximadamente un día, puede ser un poco más, pero duraría aproximadamente 24 horas".



"El lunes se realizarán trabajos anexos en el terreno y la inspección con videocámara de la parte baja del canal. El martes se realizara la conexión, que consiste en unir ambos extremos con un nuevo caño fabricado especialmente en el Parque Industrial Gualeguaychú y de esta manera cerrar la red", agregó Mataitis.



"Desde que asumimos la gestión hemos trabajado y llevado proyectos a Nación entre los cuales se encuentra la nueva planta de agua, que es un acueducto troncal que va por Boulevard Martínez, que lleva un mallado que no solo permitiría mejorar y aumentar el abastecimiento sino distribuir de mejor manera la producción", señaló el responsable de Obras Sanitarias.



"Nosotros llevamos el proyecto completo de obra, del acueducto, la planta, los ramales, a Nación con un presupuesto aproximado de 600 millones de pesos. Fue enviado entre febrero y marzo del 2016. Lo hemos estado siguiendo pero aún no hemos tenido novedades. El viernes cuando vino la gente de Nación para ver la situación en la que estábamos volvimos a hacer hincapié en que necesitamos que declaren de interés el tema de tener una planta nueva", agregó.



Mataitis no quiso decir directamente que la planta de Gualeguaychú sea obsoleta, pero admitió que "está muy por debajo de las exigencias del municipio". Indicó que lo que se obtiene de la planta y las perforaciones "abastece 400 litros por día por habitante, sin contar turistas".



"Este año hemos realizado -entre recuperadas y nuevas ? 10 perforaciones y por suerte han sido exitosas y durante todo este tiempo que hemos tenido la planta parada, lugares como Villa María, Pueblo Nuevo o 200 Viviendas no han tenido falta de agua", manifestó.



La planta Obras Sanitarias de Gualeguaychú "es una planta muy por debajo de las exigencias y que al no poder enfrentar con fondos municipales la necesidad de contar con una nueva, tuvimos que incorporar nuevas perforaciones para no sufrir la falta de agua. Por eso hasta el día sábado no habíamos tenido problemas con respecto al abastecimiento".