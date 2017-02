Dijeron que no iba a poder caminar, pero a los 15 años bailó en los corsos

Foto: Pauli junto a su niñera. Crédito: El Litoral

Paula Tesoriere, Pauli para los que la conocen en Corrientes, nunca dejó de brillar desde el momento que nació. Los que tienen la dicha de conocerla pueden testificar la felicidad que contagia esta pequeña que cumplirá muy pronto quince años.



Cuando la niña nació, los pronósticos no eran muy favorables y algunos médicos buscaron desalentar las esperanzas de los padres diciendo que no iba a poder caminar y tampoco sentarse sola, entre otras cosas. La madre siempre sostuvo que ella es una persona que puede hacer lo que se proponga y que la discapacidad no es un límite para lograr lo que otros niños pueden.



La fuerza que esta pequeña demostró a lo largo de estos años, hizo que sus padres la acompañaran en las actividades que quiera realizar. Esta semana, con esa enorme sonrisa que la caracteriza, Pauli se dio la satisfacción de bailar en los corsos barriales.



"Este año se dio el gusto de caminar, bailar, cantar y disfrutar de los carnavales. Mostrando como siempre que sí se puede", dijo la mamá Claudia Acosta en la red social Facebook mientras compartía imágenes.



Carolina, la joven que cuida de ella fue quien incentivó a la familia para que la futura quinceañera entrara en la comparsa y ella bordó el traje. Las dos bailaron juntas en Payasos del Cacique, un grupo humorista.



Pauli bailó y saludó a los que la veían desfilar por las calles del barrio Dr. Montaña. Su familia emocionada por el logro, no sólo de la pequeña, también de ellos.



"Desde hace algunos años nos invita y este año junto a su padre decidimos aceptar la invitación, la chica que la cuida hizo todo por ella, hasta bordó el traje", contó Claudia a El Litoral de Corrientes.



Este es un ejemplo de vida, de querer vivir pese a los pronósticos de los médicos y de algunos otros profesionales que sostienen que la discapacidad es una limitación.