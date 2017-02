Se confesó el autor de haber incendiado catedral de San Nicolás: tiene 16 años

Un joven de 16 años se presentó ante la comisaría 1ª de San Nicolás donde admitió que, junto con otro joven de 20, fueron los responsables del siniestro que destruyó totalmente el altar y otros sectores de la Catedral en esa ciudad de norte bonaerense el 26 de enero.Este sábado por la mañana un joven de 16 años se presentó ante la Comisaría Primera de San Nicolás para admitir que, junto con otro joven de 20 años, fueron los responsables del siniestro que destruyó totalmente el altar y otros sectores de la Catedral en esa ciudad del norte bonaerense. El titular de la Unidad Funcional de Instrucción del Joven dispuso la entrega del menor a su madre y se iniciaron actuaciones judiciales.La presentación, ventilada ayer por medios como El Informante de San Nicolás y la edición digital del semanario La Opinión, de San Pedro, se produjo ayer a la mañana, cerca del mediodía, donde el menor confesó ante la policía local. Se informó a la instructora de la Fiscalía que dirige Julio Tanús, y se determinó que se haga cargo la Fiscalía de Menores en turno, a cargo de José María Guadagnoli.El funcionario judicial afirmó que, al ser menor de edad, y ante una auto incriminación informal, no se puede realizar una indagatoria, que se debe concretar en el marco de la ley y con las garantías constitucionales que amparan al menor, consignó el mismo medio.De este modo, se decidió labrar un acta donde aclaran que se presentó espontáneamente un menor y que será citado la semana entrante para ser indagado, con el patrocinio de un letrado privado o uno oficial.Por lo tanto, y ante ciertos detalles que el menor deseaba manifestar, se decidió que sea restituido a su madre, ya que las manifestaciones vertidas en comisaría para el Fiscal no tienen validez constitucional, tal cual la información que circuló.Según trascendió, el menor habría adelantado que el 26 de enero alrededor, de las 15, ingresó con su amigo hasta el altar de la Catedral, y con intenciones de hacer una travesura encontraron un tarro con combustible detrás de una escalera y lo prendieron fuego.Tal cual lo publicó LaCapital en su edición del 27 de enero, la catedral de la ciudad de San Nicolás, en el norte de la provincia de Buenos Aires, se incendió en la tarde del día anterior el avance de las llamas forzó la intervención de tres dotaciones de bomberos. No hubo que lamentar heridos, pero las pérdidas materiales fueron cuantiosas.Con el correr de las horas, fue tomando fuerza la hipótesis de que no se había tratado de una falla en las instalaciones, sino de un incendio intencional. Incluso, testigos habían asegurado ver jóvenes en las inmediaciones del templo y sospechaban que alguna participación podían haber tenido en el hecho.