El hospital de La Paz recibe "constantemente" pacientes picados por alacranes

Los alacranes se encuentran durante todo el año pero se registra un aumento en esta época estival, sobre todo en las noches de mucho calor. El peligro de estas picaduras proviene del veneno que deja cuando una persona contacta accidentalmente con uno de ellos, pudiendo ser en los casos más extremos de suma gravedad.



Al respecto, el director del Hospital 9 de Julio de La Paz, indicó a El Ojo Mirador que "constantemente estamos recibiendo pacientes con picaduras de alacranes. No podría precisar la cantidad, pero es un número importante. Afortunadamente no son casos peligrosos, pero producen un gran dolor".



En ese sentido, aseguró que el nosocomio está preparado para atender cualquier caso, ya que "tenemos todos los antiofídicos para actuar rápidamente. Gracias a Dios todas las intervenciones que hemos hecho fueron positivas".



Sobre qué hacer al momento de ser picado por un alacrán, explicó: "recomendamos colocar hielo e ir lo más rápido posible al hospital. No tomar nada, ni hacer nada. Es importante, si se puede, atrapar el alacrán para saber qué tipo de antiofídico usar".