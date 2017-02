Dieron el alta médica a la víctima de la brutal golpiza del anestesista

"Lo único que quiero es estar en mi casa con mi familia", había dicho Belén a los medios. Después del calvario que vivió en la madrugada del martes, la joven de 20 años que fue brutalmente golpeada por Gerardo Billiris, ya volvió a su hogar.En la tarde de este viernes, los médicos del Sanatorio Itoiz de Avellaneda le dieron el alta a Belén para que pueda continuar la recuperación en su casa y seguir el tratamiento de manera ambulatoria."Si no me ayudaban, me mataba", había declarado la joven desde el sanatorio al relatar los hechos que vivió junto al anestesista durante la noche del lunes y madrugada del martes.Una fuente del caso informó que el juez Ramos y la fiscal Paloma Ochoa coincidieron en que, de ser dejado en libertad, el anestesista podrí­a poner en riesgo la investigación en su contra.